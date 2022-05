Explosão em hotel em Cuba bate 30 mortes

A explosão do hotel Saratoga, em Havana, alcançou 30 mortes neste domingo (8), de acordo com o Ministério da Saúde Pública de Cuba. Até o horário do comunicado, o balanço era de 84 feridos, sendo que 24 estavam em hospitais, 30 receberam alta e 30 morreram.

Os mortos incluem 16 homens e 14 mulheres, quatro menos de idade e uma grávida. Dos internados, seis estão em estado considerado grave.

O hotel Saratoga ficou fechado durante a pandemia, com reabertura marcada para 10 de maio. De acordo com o Ministério do Turismo, a explosão parece ter sido causada por um vazamento de gás enquanto o local era abastecido por um caminhão.

O Saratoga, de cinco estrelas, teve seus primeiros quatro andares completamente destruídos com o incidente.