Explosão em estoque de fogos de artifício no México deixa sete mortos

Sete pessoas morreram e ao menos oito ficaram feridas após uma explosão em uma residência, usada como estoque de fogos de artifícios, no município de Tultepec, no México, informou o governo mexicano nesta quarta-feira (6).

O incidente ocorreu durante a madrugada no bairro El Piedad, afirmou em comunicado a Comissão Estatal de Segurança Cidadã (CES). Entre os feridos estão quatro menores de idade.

Agentes do Ministério Público identificaram três corpos (dois homens e uma mulher) no pátio do domicílio onde foi registrada a explosão. Além deles, uma mulher morreu enquanto era levada para o hospital e outra quando estava em atendimento em um centro médico.

O coordenador de Proteção Civil do Estado do México, Arturo Vilchis, confirmou à emissora mexicana Fórum TV que houve outras duas pessoas que morreram durante o acidente. “Necessitamos que os peritos da Procuradoria e da Secretaria da Defesa Nacional façam uma revisão do assunto e possam formular uma hipótese a respeito”, disse.

De acordo com Vilchis, os mortos têm entre 22 e 69 anos, e há uma vítima que até agora não identificada. Os feridos, por sua vez, foram levados aos hospitais de Cuautitlán, Zumpango e Coacalco. Entre eles, há menores de 7 a 16 anos.

No total, 23 casas vizinhas ao local da explosão sofreram danos, assim como 12 veículos que estavam ao redor.

O governador do Estado de México, Alfredo del Mazo, enviou pelo Twitter um “abraço solidário” às famílias das vítimas do incidente.

Tultepec é um município conhecido popularmente como “capital mexicana da pirotecnia” e foi palco de diversos incidentes nos últimos anos. O mais grave ocorreu em dezembro de 2016, quando uma explosão em um mercado local causou a morte de 42 pessoas.

(Com EFE)