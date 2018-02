Explosão deixa seis mortos em pleno Carnaval de Oruro, na Bolívia

Pelo menos seis pessoas morreram e 28 ficaram feridas neste sábado em uma localidade do planalto andino da Bolívia, após uma explosão, aparentemente causada por gás. Segundo uma fonte da polícia de Oruro, município com cerca de 285 mil habitantes, entre as vítimas fatais, estavam quatro crianças. A região é conhecida por realizar uma grande festa de carnaval.

O relatório preliminar das autoridades indica que a explosão ocorreu em uma barraca de comida, quando o óleo de uma frigideira caiu sobre a mangueira de um botijão de gás, provocando um vazamento. Romer Raña, comandante da Polícia boliviana no departamento, declarou para a imprensa no local da tragédia que a hipótese da investigação preliminar é que se tratou de um acidente.

“O vazamento do óleo de frigideira que uma vendedora de comida usava causou um superaquecimento de uma mangueira que conectava o botijão”, explicou. “Isso por sua vez causou um vazamento de gás que causou a explosão”, relatou. Ele ainda explicou que a onda expansiva afetou um raio de 50 metros. Os mortos e feridos estavam na mesma rua da explosão, ocorrida às 18h45 (horário local, 20h45 em Brasília).

Raña afirmou que os menores atingidos eram três meninas e um menino, e que os 28 feridos, muitos deles por traumatismos, foram atendidos em um hospital da cidade. O policial acrescentou que ainda deve “confirmar” se outras dez pessoas atendidas em outro hospital da cidade correspondiam a afetados pelo acidente.

Oruro promove todo ano desfiles carnavalescos, declarado Patrimônio da Humanidade. O percurso dos blocos era bem próximo ao local. O presidente da Bolívia, Evo Morales, se mostrou “muito consternado” após saber das mortes. “Toda a nossa solidariedade às famílias das vítimas, escreveu Morales na rede social Twitter. “Prestaremos ajuda necessária a feridos. Que se estabeleçam as causas da tragédia”.