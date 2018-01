Explosão deixa dois mortos em Antuérpia, norte da Bélgica

Uma explosão na segunda-feira à noite no centro de Antuérpia, norte da Bélgica, deixou pelo menos dois mortos e cerca de 15 feridos, danificando vários imóveis próximos, informou a imprensa belga nesta terça (16).

No início da manhã, os socorristas encontraram sob os escombros os dois corpos desaparecidos, anunciou a polícia local em sua página no Twitter, acrescentando que ainda não foi possível identificá-los.

Politie bevestigt: nog twee slachtoffers gevonden onder het puin, beide overleden. Slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Onderzoek naar oorzaak explosie #Paardenmarkt gaat voort. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) January 16, 2018

A suspeita de um atentado terrorista está descartada desde ontem à noite, mas a hipótese de uma explosão causada por vazamento de gás ainda não foi confirmada pelas autoridades. Uma investigação já foi aberta para identificar as causas do incidente.

“Atualmente, várias pistas seguem abertas”, indicou um porta-voz do Ministério Público da Antuérpia à agência de notícias Belga.

Dos feridos, cinco se encontram em condição grave, e uma pessoa, em estado crítico, completou a Polícia.

A explosão foi registrada às 21h30 do horário local (18h30 em Brasília), em um edifício do bairro universitário. No total, sete imóveis ficaram destruídos, segundo o jornal De Standaard.