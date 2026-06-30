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Explosão de ‘pacote-bomba’ deixa feridos em Mônaco, incluindo oligarca ucraniano

Bilionário residente em Mônaco, Vadim Irmolaiev está sancionado por Kiev desde dezembro de 2023 por negócios na Crimeia ocupada

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 10h28
Fachada de prédio bege com varanda destruída, coberta por lona branca. Dois homens de uniforme escuro inspecionam a rua com detritos.
Policiais isolam área de ataque a bomba em Monaco. 30/06/2026 (VALERY HACHE/AFP)
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Explosão de ‘pacote-bomba’ deixa feridos em Mônaco, incluindo oligarca ucraniano Priorize VEJA no Google

O oligarca ucraniano Vadim Irmolaiev e outras duas pessoas ficaram feridas em Mônaco, na noite de segunda-feira, 29, após a explosão de um “pacote-bomba”, segundo autoridades locais. A detonação é a primeira ação deste tipo no principado e foi classificada pelo príncipe Albert II como um “crime atroz”.

A explosão ocorreu por volta das 21h de segunda (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial localizado próximo à fronteira com a França. Inicialmente, autoridades locais afirmaram apenas que a detonação havia deixado um homem, uma mulher e um adolescente com ferimentos leves e que as vítimas haviam sido levadas para um hospital na cidade francesa de Nice.

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Os serviços de emergência também atenderam outras quatro pessoas por estado de choque e cortes provocados pelos vidros estilhaçados na explosão.

À AFP, fontes internas confirmaram que o homem seria Vadim Irmolaiev, um bilionário ucraniano residente em Mônaco e que está sujeito a sanções impostas por Kiev desde dezembro de 2023. A mulher e o adolescente ferido seriam a esposa e o filho do empresário.

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Irmolaiev foi sancionado pelo governo do presidente Volodymyr Zelensky por conta da decisão de continuar fazendo negócios, no ramo de bebidas e imóveis, na Crimeia ocupada pela Rússia.

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Pouco depois, o procurador de Mônaco, Stéphane Thibault, informou que o homem, que seria Irmolaiev, foi estabilizado, mas que o estado da mulher é “crítico, com risco de morte”. Ele acrescentou que a explosão é investigada como uma “tentativa de homicídio”, embora, por enquanto, não seja considerada um ato “terrorista”.

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O artefato explosivo, que aparentemente continha parafusos metálicos e chumbinhos, estava em uma bolsa ou pacote deixado por uma pessoa no saguão do edifício atingido. Segundo o jornal francês Le Figaro, imagens de câmeras de vigilância mostram um homem largando uma mochila na entrada do prédio pouco antes da explosão.

O suspeito teria fugido em direção à comuna de Beausoleil, no território francês e está sendo procurado pela polícia.

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