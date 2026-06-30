Explosão de ‘pacote-bomba’ deixa feridos em Mônaco, incluindo oligarca ucraniano
Bilionário residente em Mônaco, Vadim Irmolaiev está sancionado por Kiev desde dezembro de 2023 por negócios na Crimeia ocupada
O oligarca ucraniano Vadim Irmolaiev e outras duas pessoas ficaram feridas em Mônaco, na noite de segunda-feira, 29, após a explosão de um “pacote-bomba”, segundo autoridades locais. A detonação é a primeira ação deste tipo no principado e foi classificada pelo príncipe Albert II como um “crime atroz”.
A explosão ocorreu por volta das 21h de segunda (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial localizado próximo à fronteira com a França. Inicialmente, autoridades locais afirmaram apenas que a detonação havia deixado um homem, uma mulher e um adolescente com ferimentos leves e que as vítimas haviam sido levadas para um hospital na cidade francesa de Nice.
Os serviços de emergência também atenderam outras quatro pessoas por estado de choque e cortes provocados pelos vidros estilhaçados na explosão.
À AFP, fontes internas confirmaram que o homem seria Vadim Irmolaiev, um bilionário ucraniano residente em Mônaco e que está sujeito a sanções impostas por Kiev desde dezembro de 2023. A mulher e o adolescente ferido seriam a esposa e o filho do empresário.
Irmolaiev foi sancionado pelo governo do presidente Volodymyr Zelensky por conta da decisão de continuar fazendo negócios, no ramo de bebidas e imóveis, na Crimeia ocupada pela Rússia.
Pouco depois, o procurador de Mônaco, Stéphane Thibault, informou que o homem, que seria Irmolaiev, foi estabilizado, mas que o estado da mulher é “crítico, com risco de morte”. Ele acrescentou que a explosão é investigada como uma “tentativa de homicídio”, embora, por enquanto, não seja considerada um ato “terrorista”.
O artefato explosivo, que aparentemente continha parafusos metálicos e chumbinhos, estava em uma bolsa ou pacote deixado por uma pessoa no saguão do edifício atingido. Segundo o jornal francês Le Figaro, imagens de câmeras de vigilância mostram um homem largando uma mochila na entrada do prédio pouco antes da explosão.
O suspeito teria fugido em direção à comuna de Beausoleil, no território francês e está sendo procurado pela polícia.