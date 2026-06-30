Explosão de ‘pacote-bomba’ deixa feridos em Mônaco, incluindo oligarca ucraniano

A explosão ocorreu por volta das 21h de segunda (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial localizado próximo à fronteira com a França. Inicialmente, autoridades locais afirmaram apenas que a detonação havia deixado um homem, uma mulher e um adolescente com ferimentos leves e que as vítimas haviam sido levadas para um hospital na cidade francesa de Nice.

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Os serviços de emergência também atenderam outras quatro pessoas por estado de choque e cortes provocados pelos vidros estilhaçados na explosão.

À AFP, fontes internas confirmaram que o homem seria Vadim Irmolaiev, um bilionário ucraniano residente em Mônaco e que está sujeito a sanções impostas por Kiev desde dezembro de 2023. A mulher e o adolescente ferido seriam a esposa e o filho do empresário.

Irmolaiev foi sancionado pelo governo do presidente Volodymyr Zelensky por conta da decisão de continuar fazendo negócios, no ramo de bebidas e imóveis, na Crimeia ocupada pela Rússia.