Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Mundo

Explosão de carro na Rússia deixa diretor de fábrica de drones gravemente ferido

Proprietário da empresa é conhecido por seu amplo apoio à guerra

Por Luiza Zubelli 5 ago 2026, 17h57 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h14
Um homem barbudo com uniforme militar e bandeira russa no braço esquerdo segura um drone, mostrando-o a Vladimir Putin, que veste terno azul e gravata. Outro homem de terno e camisa branca observa ao centro
Vladimir Tkatchuk, dono da fabricante de drones, ao lado do presidente russo, Vladimir Putin (VALERY SHARIFULIN / POOL/AFP)
Continua após publicidade
Explosão de carro na Rússia deixa diretor de fábrica de drones gravemente ferido Priorizar nos meus resultados Google

O diretor e fundador de uma fábrica russa de drones ficou gravemente ferido após a explosão de seu carro, informou nesta quarta-feira, 5, a imprensa estatal. O caso, que aconteceu em Ecaterimburgo, ocorre poucos dias após outro ataque contra um dirigente da indústria de defesa da Rússia.

Vladimir Tkachuk, fundador da empresa Uraldronzavod, foi levado às pressas para o hospital depois que uma bomba explodiu debaixo de seu carro. Seu guarda-costas, que estava no momento da explosão, não resistiu e morreu no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços carbonizados do veículo, com manchas de sangue visíveis no asfalto. De acordo com a agência de notícias russa Tass, o estado de saúde de Tkachuk é crítico e os médicos lutam para “salvar sua vida”.

Siga

Ataques à autoridades russas

O atentado ocorre poucos dias depois de uma 

Continua após a publicidade

explosão em frente a um restaurante no centro de Moscou, capital da Rússia. O bombardeio deixou cinco pessoas mortas.

As autoridades russas ainda não identificaram o alvo principal do ataque, mas influenciadores pró-Kremlin e a mídia independente acreditam que tenha sido o coronel-general Aleksandr Chayko, comandante das forças aeroespaciais da Rússia. Ele estaria comemorando seu aniversário no estabelecimento naquele mesmo dia.

Continua após a publicidade

Segundo o veículo independente Agentstvo, entre as vítimas fatais do atentado estava o genro de Chayko, Daniil Peredrya.

Fabricante de drones

A Uraldronzavod é uma das várias empresas privadas que fabricam drones na Rússia. Esse tipo de empreendimento surgiu após o começo da guerra com a Ucrânia, em 2022. A fabricante

Continua após a publicidade

é conhecida por produzir o Upyr (Ghoul), um drone kamikaze de baixo custo com a tecnologia de visão em primeira pessoa. O equipamento é feito por meio de uma impressora 3D e amplamente utilizado pelas forças armadas russas.

O proprietário da fabricante de drones é administrador de um canal pró-guerra no Telegram, chamado Obsessed with War. Com mais de 600 mil seguidores, o grupo tem sido utilizado para arrecadar fundos e adquirir equipamentos militares para soldados russos que lutam na linha de frente.

A empresa e o próprio Tkachuk já foram alvo de sanções econômicas de governos ocidentais por causa de seu apoio declarado à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Continua após a publicidade

Recorde de disparos letais

No último mês, a Ucrânia intensificou ataques letais contra a Rússia, visando refinarias e depósitos de petróleo, fábricas de armas, locais de equipamento militar e instalações de transporte marítimo. Pelo menos 61 pessoas foram mortas e outras 327 ficaram feridas entre 24 e 31 de julho por disparos de drones ucranianos, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na última sexta-feira. Em 18 de julho, pelo menos oito pessoas foram mortas por ataques de drones ucranianos na Rússia – marcando a salva mais letal registrada no país em mais de dois anos.

Em paralelo, na Ucrânia, ataques russos mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129, fazendo de julho de 2026 o mês mais mortal da guerra desde abril de 2022.

Publicidade
TAGS:
Ataque
atentado
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).