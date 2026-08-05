Explosão de carro na Rússia deixa diretor de fábrica de drones gravemente ferido

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Vladimir Tkachuk, presidente de uma fabricante russa de drones (Uraldronzavod), foi gravemente ferido em um atentado a bomba em Ecaterimburgo, na Rússia, que matou seu guarda-costas. A empresa produz drones kamikaze usados pelas forças russas, e Tkachuk é conhecido por seu apoio à guerra. O caso se soma a outros ataques recentes na região.

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O diretor e fundador de uma fábrica russa de drones ficou gravemente ferido após a explosão de seu carro, informou nesta quarta-feira, 5, a imprensa estatal. O caso, que aconteceu em Ecaterimburgo, ocorre poucos dias após outro ataque contra um dirigente da indústria de defesa da Rússia.

Vladimir Tkachuk, fundador da empresa Uraldronzavod, foi levado às pressas para o hospital depois que uma bomba explodiu debaixo de seu carro. Seu guarda-costas, que estava no momento da explosão, não resistiu e morreu no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços carbonizados do veículo, com manchas de sangue visíveis no asfalto. De acordo com a agência de notícias russa Tass, o estado de saúde de Tkachuk é crítico e os médicos lutam para “salvar sua vida”.

Ataques à autoridades russas

O atentado ocorre poucos dias depois de uma

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explosão em frente a um restaurante no centro de Moscou, capital da Rússia. O bombardeio deixou cinco pessoas mortas.

As autoridades russas ainda não identificaram o alvo principal do ataque, mas influenciadores pró-Kremlin e a mídia independente acreditam que tenha sido o coronel-general Aleksandr Chayko, comandante das forças aeroespaciais da Rússia. Ele estaria comemorando seu aniversário no estabelecimento naquele mesmo dia.

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Segundo o veículo independente Agentstvo, entre as vítimas fatais do atentado estava o genro de Chayko, Daniil Peredrya.

Fabricante de drones

A Uraldronzavod é uma das várias empresas privadas que fabricam drones na Rússia. Esse tipo de empreendimento surgiu após o começo da guerra com a Ucrânia, em 2022. A fabricante

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é conhecida por produzir o Upyr (Ghoul), um drone kamikaze de baixo custo com a tecnologia de visão em primeira pessoa. O equipamento é feito por meio de uma impressora 3D e amplamente utilizado pelas forças armadas russas.

O proprietário da fabricante de drones é administrador de um canal pró-guerra no Telegram, chamado Obsessed with War. Com mais de 600 mil seguidores, o grupo tem sido utilizado para arrecadar fundos e adquirir equipamentos militares para soldados russos que lutam na linha de frente.

A empresa e o próprio Tkachuk já foram alvo de sanções econômicas de governos ocidentais por causa de seu apoio declarado à guerra entre Rússia e Ucrânia.

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Recorde de disparos letais

No último mês, a Ucrânia intensificou ataques letais contra a Rússia, visando refinarias e depósitos de petróleo, fábricas de armas, locais de equipamento militar e instalações de transporte marítimo. Pelo menos 61 pessoas foram mortas e outras 327 ficaram feridas entre 24 e 31 de julho por disparos de drones ucranianos, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na última sexta-feira. Em 18 de julho, pelo menos oito pessoas foram mortas por ataques de drones ucranianos na Rússia – marcando a salva mais letal registrada no país em mais de dois anos.

Em paralelo, na Ucrânia, ataques russos mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129, fazendo de julho de 2026 o mês mais mortal da guerra desde abril de 2022.