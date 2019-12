Exilado na Argentina, Evo Morales joga bola com ministro de Fernández

Com o uniforme verde da Bolívia, o número 10 estampado na camiseta, o ex-presidente e exilado na Argentina Evo Morales jogou uma partida de futebol na noite de domingo 15 com o novo ministro do Turismo e Esportes, Matías Lammens, em um campo do Clube Montañez, no bairro de Colegiales, na capital Buenos Aires.

O encontro entre Morales e Lammens foi intermediado pelo empresário boliviano Victor Choque, que é amigo de ambos. O time de Morales vestia tanto o uniforme da seleção boliviana quanto um uniforme com a bandeira indígena Wiphala, símbolo da etnia aymara. O time de Lammens estava trajado com as roupas do San Lorenzo, time do qual o ministro era presidente antes de assumir o cargo público com a posse de Alberto Fernández.

Linda noche a puro 👉⚽Fútbol en Buenos Aires Argentina.

Junto al Pte 👉🇧🇴 #EvoMorales y el Ministro de turismo y deportes de 👉🇦🇷 ARGENTINA #Matías_Lammens. pic.twitter.com/yDhzdbjvVo — Victor Choque (@VictorC80646765) December 16, 2019 Publicidade

Morales se refugiou na Argentina na quinta-feira, 12, após passar quase um mês em solo mexicano e alguns dias em Cuba. O ex-presidente renunciou ao cargo após ser pressionado por militares, policiais e pela oposição devido aos resultados das eleições presidenciais em novembro, considerados como fraudados.

O boliviano chegou à Buenos Aires sob o convite do recém-empossado presidente Alberto Fernández e de lá deve comandar a mobilização de seu partido, o Movimento ao Socialismo (MAS), nas próximas eleições na Bolívia que deverão ocorrer no primeiro semestre de 2020.

(Com EFE)