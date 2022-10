Exército e população da Rússia estão ‘desesperados’, diz Reino Unido

11 out 2022, 09h01

Por Da Redação 11 out 2022, 09h01

Jeremy Fleming, chefe do serviço de inteligência e espionagem do Reino Unido, Government Communications Headquarters (GCHQ), disse nesta terça-feira, 11, que o “desespero” está se espalhando tanto entre as forças armadas quanto na sociedade da Rússia.

Em entrevista ao programa Today, da Rádio BBC britânica, Fleming afirmou que Moscou está “com falta de munições”, e “certamente está com falta de amigos”, ambos fatores desestabilizantes para sua máquina de guerra.

“Vimos, por causa do anúncio da mobilização parcial, que a Rússia está com falta de soldados”, disse Fleming. “A resposta para isso é bastante clara: a Rússia e os comandantes russos estão preocupados com o estado de sua máquina militar.”

O chefe da inteligência britânica afirmou que prefere usar a palavra “desespero”, e que enxerga esse desespero “em muitos níveis dentro da sociedade russa e dentro da máquina militar russa”.

No entanto, Fleming faz a ressalva de que o desespero “não implica complacência”.

“A Rússia, como vimos nos terríveis ataques de ontem, ainda tem uma máquina militar muito capaz. O país pode lançar armas, tem estoques amplos e experiência. E ainda tem presença maciça na Ucrânia”, afirmou.

Sobre a perspectiva da Rússia usar armas nucleares, Fleming disse que a inteligência do Reino Unido será capaz de ver indicadores se o país decidir tomar esse caminho.

“Mas vamos ser muito claros sobre isso, se eles estão considerando isso, seria uma catástrofe, da maneira que muitas pessoas já falaram“, completou.

O Government Communications Headquarters é um serviço de inteligência britânico encarregado da segurança e da espionagem e contraespionagem nas comunicações, atividades tecnicamente conhecidas como SIGINT. O órgão também é responsável pela garantia de informação ao Governo Britânico e às Forças Armadas do país.