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Exército dos EUA prepara envio de drones à América do Sul para operações militares, diz emissora

Aeronaves não tripuladas atualmente estão na África e devem reforçar futuras operações antidrogas e antiterrorismo, segundo CNN

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h01 | Atualizado em 18 set 2026, 10h21
Drone MQ-9 Reaper.
Drone MQ-9 Reaper. (Christophe ARCHAMBAULT / AFP/Getty Images)
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Exército dos EUA prepara envio de drones à América do Sul para operações militares, diz emissora Priorizar nos meus resultados Google

O Exército dos Estados Unidos pretende enviar para a América do Sul diversos drones MQ-9 Reaper que atualmente estão na África, em mais um movimento para ampliar sua presença militar na região, segundo informações da emissora americana CNN publicadas nesta sexta-feira, 18.

Segundo seis fontes familiarizadas com o planejamento ouvidas pela CNN, as aeronaves não tripuladas ficarão sob responsabilidade do Comando Sul dos EUA e devem reforçar futuras operações antidrogas e antiterrorismo em parceria com países latino-americanos.

Ainda não está definido quantos drones serão deslocados, mas uma das fontes afirmou à rede que a transferência pode envolver a “maioria” dos MQ-9 atualmente vinculados ao comando americano na África. Os equipamentos são usados tanto para coleta de inteligência quanto para ataques de precisão. Parte deles também pode ser enviada ao Oriente Médio, onde os Estados Unidos perderam ativos, incluindo MQ-9, durante a guerra contra o Irã.

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Entre os países que podem receber as operações está o Equador, que começou neste ano a realizar ações militares conjuntas com os EUA contra organizações classificadas por Washington como terroristas. O movimento acompanha uma mudança mais ampla na estratégia americana para a região, com autoridades do governo do presidente Donald Trump defendendo uma intensificação das operações terrestres contra grupos ligados ao narcotráfico.

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No início do mês, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, realizou uma viagem estratégica pela América do Sul, passando por Equador, Colômbia Peru. O objetivo da visita foi consolidar a cooperação militar e econômica com aliados regionais — e ampliar ainda mais a influência americana no continente.

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Além disso, a iniciativa acontece meses após o governo americano declarar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como terroristas. Na terça-feira, Trump afirmou que o Brasil “falhou” no combate às organizações terroristas estrangeiras designadas, que transformaram o país “em um centro de distribuição global de cocaína”.

“Essas organizações terroristas brasileiras representam uma ameaça crescente à paz e à segurança mundial, e o governo brasileiro precisa, com urgência, adotar medidas enérgicas para enfrentá-las e derrotá-las antes que se expandam e se fortaleçam”, diz o texto assinado pelo presidente norte-americano.

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A decisão contraria a posição do governo brasileiro, que teme interferências americanas no país, incluindo a possibilidade de que a medida seja usada como pretexto para uma possível invasão territorial, como feito em outros países. Foi com essa justificativa, por exemplo, que as Forças Armadas norte-americanas capturaram o líder venezuelano Nicolás Maduro e bombardearam embarcações no Mar do Caribe.

Nos últimos meses, os Estados Unidos também realizaram ataques contra embarcações suspeitas de transportar drogas no Caribe e no Pacífico oriental, em operações que deixaram pelo menos 230 mortos. Mais recentemente, a estratégia passou a incluir a interceptação de barcos, retirada das tripulações e transferência dos detidos para países parceiros antes da destruição das embarcações. O Pentágono não comentou a possível transferência dos MQ-9.

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