‘Exército de Lula’ de Janones inspira grupos na França, Espanha e Argentina

A estratégia de mobilização digital do deputado federal André Janones (Rede-MG), que marcou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, começa a ser reproduzida fora do Brasil. Grupos de WhatsApp inspirados no chamado “Exército de Lula” surgiram na França, na Espanha e na Argentina, ligados a apoiadores de lideranças e partidos de esquerda que buscam ampliar o alcance de suas mensagens nas redes sociais.

Às vésperas da votação brasileira, o grupo chegou a reunir mais de 10 milhões de integrantes. O funcionamento se baseou na distribuição de “missões” aos participantes, que eram incentivados a compartilhar publicações, convidar novos membros e multiplicar a circulação de conteúdos políticos. Agora, o método desperta o interesse de setores da esquerda internacional, que veem na mobilização coordenada uma forma de fortalecer suas bases eleitorais em meio ao avanço de adversários conservadores e de extrema-direita.

França

Na França, a estratégia foi reproduzida por apoiadores de Jean-Luc Mélenchon, fundador do partido França Insubmissa (LFI), que se prepara para disputar a eleição presidencial de 2027. Depois de uma iniciativa não oficial chamada Les Soldats Insoumis (Soldados Insubmissos), o próprio partido lançou o canal L’équipe de Mélenchon officielle (A equipe oficial de Mélenchon). Em vídeo nas redes sociais, o deputado francês Antoine Léaument citou a experiência brasileira e afirmou que o grupo adotaria um método inspirado no que ocorreu na campanha de Lula.

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Dentro dos canais, os participantes recebem orientações para compartilhar conteúdos, convidar novos integrantes e ampliar a repercussão das mensagens. Algumas publicações circulam tanto em francês quanto em português, evidenciando a influência do modelo brasileiro.

Mélenchon desponta como um dos principais nomes da esquerda, enquanto Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional, aparece à frente nas pesquisas eleitorais.

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Espanha

Na Espanha, apoiadores do primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), também passaram a adotar o modelo. O canal La fuerza de la gente (A força das pessoas) reúne simpatizantes do premiê, que convocou eleições gerais para 29 de novembro de 2026, em uma tentativa de permanecer no poder. Entre os conteúdos divulgados estão imagens com as “seis regras da estratégia digital de Janones”.

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A aproximação com a experiência brasileira ocorre em um momento decisivo para Sánchez. O premiê convocou eleições gerais para 29 de novembro de 2026, na tentativa de permanecer à frente do governo, e busca mobilizar sua base em meio à disputa com a direita espanhola.

Argentina

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Na Argentina, o Ejército del Peronismo (Exército do Peronismo) reúne apoiadores do campo peronista, principal força de oposição ao presidente Javier Milei, aliado de Donald Trump e de Flávio Bolsonaro. A descrição do canal menciona explicitamente a inspiração no grupo brasileiro. Assim como no modelo de Janones, os participantes recebem orientações para divulgar o canal, atrair novos integrantes e ampliar o alcance das publicações.

Milei, um dos principais representantes da direita liberal na América Latina e aliado político do presidente americano Donald Trump, enfrenta o peronismo, corrente que reúne diferentes setores da política argentina, inclusive o kirchnerismo. Com a próxima eleição presidencial prevista para o fim de 2027, a oposição busca fortalecer seus canais de comunicação e mobilização.