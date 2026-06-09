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Exército de Israel protege colonos em ataques contra palestinos na Cisjordânia, diz ONU

Relatório é resultado de investigação da Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado das Nações Unidas

Por Flávio Monteiro 9 jun 2026, 11h52
This picture taken on June 28, 2024 shows the the Israeli settlement of Maale Adumim in the occupied West Bank on the outskirts of Jerusalem. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
Assentamento israelense de Maale Adumim, na Cisjordânia ocupada, nos arredores de Jerusalém (Ahmad Gharbali/AFP)
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Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 9, concluiu que as forças de segurança de Israel protegem e facilitam ataques de colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia ocupada. O documento também indicou que os agentes atuam em meio a um clima de impunidade, que é fomentado pelos órgãos judiciais e policiais.

“A crescente participação das forças de segurança israelenses em ataques de colonos equivale a um colapso de fato da distinção entre colonos e soldados”, apontou a investigação conduzida pela Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado.

De acordo com as Nações Unidas, os ataques de colonos israelenses na Cisjordânia tiveram um crescimento de 130% desde 2023, quando se iniciou a guerra entre Israel e o grupo radical Hamas. Aldeias palestinas e terras agrícolas são os principais focos de episódios violentos, muitas vezes promovidos por agressores mascarados — que, segundo o relatório, são protegidos pelas forças de segurança israelenses.

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De sequestros a abusos sexuais

No documento, a comissão compilou uma série de casos de agressões, sequestros e abusos de crianças palestinas. Muitos colonos também cometem ou ameaçam estupros para disseminar medo entre as mulheres. 

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“Os ataques diários e implacáveis dos colonos israelenses contra os palestinos são intoleráveis e devem acabar”, disse o chefe da comissão, S. Muralidhar, um ex-juiz indiano. Ele também pediu que a comunidade internacional pressione Israel a desmantelar os assentamentos.

Israel não se manifestou sobre as acusações feitas pela ONU, mas já rejeitou anteriormente que suas tropas protegem colonos. Segundo o governo israelenses, tratam-se de incidentes isolados investigados pelas autoridades. No entanto, grupos de direitos humanos afirmam que os inquéritos não costumam resultar em qualquer punição.

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A Cisjordânia está sob ocupação de Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Na época, Israel promoveu uma política de assentamento, alegando laços bíblicos e históricos com a região. Os assentamentos são considerados uma violação do direito internacional pela Assembleia Geral da ONU desde 2024. Pouco foi feito, contudo, para pressionar Tel Aviv a reverter o panorama e conter a progressiva escalada de violência. Ao menos sete palestinos sendo mortos e outros 832 feridos em ataques no ano passado.

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