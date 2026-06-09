Exército de Israel protege colonos em ataques contra palestinos na Cisjordânia, diz ONU

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Um relatório da ONU aponta que as forças de segurança de Israel estão diretamente envolvidas em ataques de colonos contra palestinos na Cisjordânia ocupada, facilitando a violência e fomentando a impunidade. Os ataques cresceram 130% desde 2023, visando aldeias e terras agrícolas.

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Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 9, concluiu que as forças de segurança de Israel protegem e facilitam ataques de colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia ocupada. O documento também indicou que os agentes atuam em meio a um clima de impunidade, que é fomentado pelos órgãos judiciais e policiais.

“A crescente participação das forças de segurança israelenses em ataques de colonos equivale a um colapso de fato da distinção entre colonos e soldados”, apontou a investigação conduzida pela Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado.

De acordo com as Nações Unidas, os ataques de colonos israelenses na Cisjordânia tiveram um crescimento de 130% desde 2023, quando se iniciou a guerra entre Israel e o grupo radical Hamas. Aldeias palestinas e terras agrícolas são os principais focos de episódios violentos, muitas vezes promovidos por agressores mascarados — que, segundo o relatório, são protegidos pelas forças de segurança israelenses.

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De sequestros a abusos sexuais

No documento, a comissão compilou uma série de casos de agressões, sequestros e abusos de crianças palestinas. Muitos colonos também cometem ou ameaçam estupros para disseminar medo entre as mulheres.

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“Os ataques diários e implacáveis dos colonos israelenses contra os palestinos são intoleráveis e devem acabar”, disse o chefe da comissão, S. Muralidhar, um ex-juiz indiano. Ele também pediu que a comunidade internacional pressione Israel a desmantelar os assentamentos.

Israel não se manifestou sobre as acusações feitas pela ONU, mas já rejeitou anteriormente que suas tropas protegem colonos. Segundo o governo israelenses, tratam-se de incidentes isolados investigados pelas autoridades. No entanto, grupos de direitos humanos afirmam que os inquéritos não costumam resultar em qualquer punição.

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A Cisjordânia está sob ocupação de Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Na época, Israel promoveu uma política de assentamento, alegando laços bíblicos e históricos com a região. Os assentamentos são considerados uma violação do direito internacional pela Assembleia Geral da ONU desde 2024. Pouco foi feito, contudo, para pressionar Tel Aviv a reverter o panorama e conter a progressiva escalada de violência. Ao menos sete palestinos sendo mortos e outros 832 feridos em ataques no ano passado.