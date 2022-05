Exército da Rússia recua na 2ª maior cidade da Ucrânia, dizem militares

Tropas russas estão recuando dos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, neste sábado, 14, segundo autoridades da forças armadas ucranianas. Ao mesmo tempo, o exército da Ucrânia anunciou uma contra-ofensiva na cidade de Izium, cerca de 120 quilômetros de Kharkiv, na intensão de retomar territórios no leste do país que até então eram controlados por forças russas.

O recuo do exército russo em Kharkiv ocorre após semanas de bombardeios, em uma batalha por um dos principais centros industriais do país. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, disse que a guerra está “entrando em uma nova fase — e de longo-prazo”. O exército russo, que há cerca de um mês anunciou uma nova fase do conflito e uma nova estratégia, agora foca boa parte do seu poder de fogo na região do Donbas, no leste ucraniano, onde historicamente se concentra a população que fala o idioma russo. A região do Donbas já convive com um conflito separatista desde 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia e o início de confrontos nas regiões de Donetsk e Luhansk.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi comedido ao falar sobre o atual estágio da guerra e disse que a situação no Donbas continua muito difícil para as forças sob seu comando. Ele diz que o exército russo ainda tenta demonstrar algum tipo de vitória no conflito. “Ninguém hoje pode prever quanto tempo essa guerra vai durar”, disse Zelensky em um vídeo oficial publicado na noite de sexta-feira, 13.

Izium é controlada por forças russas ao menos desde o início de abril. Próxima à fronteira, e a apenas 80 quilômetros da cidade russa de Belgorod, Kharkiv tinha uma população de 1,4 milhão de habitantes antes da guerra, e seu controle se tornou um dos principais objetivos de guerra para o exército russo. O governador regional de Kharkiv, Oleh Synyehubov, disse em uma mensagem através do aplicativo Telegram que nenhum bombardeio foi ouvido na cidade entre sexta e sábado.