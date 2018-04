Exército da Nigéria liberta 149 pessoas sequestradas pelo Boko Haram

O Exército da Nigéria resgatou 149 pessoas sequestradas pela organização terrorista Boko Haram, informaram nesta segunda-feira fontes governamentais.

As operações de resgate aconteceram no sábado na região da floresta de Sambisa, estado de Borno — principal reduto do Boko Haram —, e terminaram com a libertação de um total de 95 crianças e 44 mulheres retidas pelos terroristas.

O exército afirmou que tinha abatido três membros do Boko Haram e que havia detido outros cinco, embora não tenha especificado se sofreu alguma baixa.

Os 149 libertados receberam atendimento médico e posteriormente foram identificados.

Apesar de o governo nigeriano afirmar que está ganhando a guerra contra o Boko Haram, o grupo realizou no final de fevereiro um sequestro de 113 estudantes de um instituto feminino da cidade de Dapchi, no estado de Yobe, das quais apenas uma menina permanece em cativeiro.

Este incidente lembrou o sequestro em 2014, onde mais de 200 meninas foram raptadas na cidade de Chibok, em Borno — 112 delas não foram libertadas ainda.

O Boko Haram, que em língua local significa “educação não islâmica é pecado”, luta para impor um Estado islâmico na Nigéria, país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristão no sul.

No último dia 26 de março, o governo nigeriano de Muhammadu Buhari anunciou que estava negociando um cessar-fogo com Boko Haram — o grupo deixou cerca de 20.000 mortos e 2 milhões de deslocados.