Exército da Argentina resgata quatro homens presos há semanas em salina

Um helicóptero do Exército Argentino resgatou neste domingo 7 quatro trabalhadores da Salina Berrini, na província de Santa Cruz. O grupo estava preso no local há semanas devido a condições meteorológicas extremas, com uma nevasca que formou uma camada de quase dois metros de neve no chão.

O pai de um dos funcionários da salina, Andrés Miranda, acionou o Comitê de Operações de Emergência (COE) após não conseguir se comunicar com o filho por mais de duas semanas.

“Essa operação foi realizada porque o senhor Miranda não se comunicava com o filho há semanas e também porque o pai sabia que eles estavam sem gasolina. Por isso tivemos pressa de chegar (até eles)”, explicou Sandra Gordillo, subsecretária de Proteção Civil.

Cálculo delicado

Os funcionários Luis Alexandro Godoy, 29 anos; Juan Miranda, 24 anos; Víctor Osvaldo López, 22 anos; e Gaulo de María, 62 anos, foram resgatados na estância Dos Lagunas, onde funciona a Salina Berrini. Dois deles estavam com a saúde debilitada devido ao frio e foram atendidos por uma equipe médica após a operação do Exército.

A grande quantidade de neve impossibilitou o acesso das equipes de resgate por terra. Assim, os homens precisaram ser alojados em um contêiner adaptado, e depois içados de helicóptero. “Queríamos entrar com as máquinas, mas foi impossível, porque havia locais com quase dois metros de neve”, disse Gordillo.

Segundo relatos dos trabalhadores, todos foram juntos até o centro da fazenda Dos Lagunas em busca de uma saída, mas não encontraram nada e retornaram ao posto para aguardar o resgate.

Também neste domingo, uma operação semelhante aconteceu em uma província ao norte do país, onde dois trabalhadores da Companhia Mineira Los Pingüinos, Gustavo Huaychaqueo e Gustavo Mansila, fora resgatados por um helicóptero do Exército.