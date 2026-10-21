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Exército da Alemanha alerta para ameaça ‘significativa’ da Rússia contra o país

Atualização na classificação de risco das forças alemãs veio após descoberta de drone com explosivos em aeroporto, parte de plano de ataque atribuído a Moscou

Por Luiza Zubelli 21 out 2026, 15h58 | Atualizado em 21 out 2026, 16h19
Militar de costas, vestindo uniforme camuflado e colete tático, com um patch da bandeira da Alemanha e águia preta no centro. Outras pessoas borradas ao fundo
Um distintivo com o formato da bandeira alemã, fotografado durante um exercício da Divisão de Defesa Territorial das Forças Armadas alemães (Florian Gaertner/Getty Images)
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As Forças Armadas da Alemanha classificaram a ameaça de sabotagem russa contra seus próprios soldados e bases militares como “significativa” pela primeira vez, de acordo com uma avaliação da instituição revelada nesta quarta-feira, 21, pela emissora alemã WDR e pelo jornal Süddeutsche Zeitung.

A nova classificação representa o segundo nível mais alto na escala militar alemã de ameaças internas. “Estamos constatando que enfrentamos uma ameaça significativa de sabotagem em geral para as Forças Armadas”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa do país, que confirmou a nova avaliação.

Segundo o chanceler alemão, Friedrich Merz, a desinformação russa e os ataques híbridos representam a maior ameaça à Alemanha. “Na minha opinião, nosso povo ainda está subestimando essa grande ameaça à nossa sociedade… Este é um ataque fundamental contra toda a ordem política que conquistamos após 1990”, declarou.

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Drone na base aérea de Wunstorf

Segundo informações divulgadas pela WDR e pelo Süddeutsche Zeitung, a nova classificação foi motivada pela descoberta, em meados de setembro, de um drone que transportava uma lata de explosivos de alta potência perto da base aérea de Wunstorf, no norte da Alemanha.

O caso remonta ao incidente com o drone carregado com explosivos usado em um ataque frustrado no aeroporto de Leipzig/Halle em agosto, também na Alemanha. Mas, diferentemente do primeiro incidente, que teve como alvo aeronaves de carga civis, os investigadores acreditam que o aparelho encontrado em Wunstorf estava direcionado a aviões das Forças Armadas alemãs, de acordo com um documento interno da instituição.

O arquivo, consultado pela WDR e pelo Süddeutsche Zeitung, afirma que a Rússia ultrapassou “uma linha vermelha previamente prevista de intenção nociva envolvendo efeitos cinéticos e/ou letais” contra a Alemanha e suas Forças Armadas por meio do uso de drones armados.

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Operações russas de reconhecimento

O relatório também mencionou um padrão suspeito de vigilância russa em toda a Alemanha, incluindo sobrevoos de drones sobre o sítio de defesa antimíssil Arrow 3 no estado da Saxônia-Anhalt e uma câmera camuflada encontrada filmando uma estação ferroviária de importância estratégica na cidade de Minden, no norte do país.

+O que é a guerra híbrida que pode já estar sendo travada entre Rússia e Europa

A expectativa é que a hostilidade entre os dois países piore em curto prazo, com novas ações prováveis em um futuro próximo, afirma o documento. Por isso, o porta-voz do Ministério da Defesa alemão afirmou que medidas preventivas estão sendo tomadas e adaptadas a cada região. Segundo o representante, elas podem variar desde o aumento das patrulhas de guarda até a implementação de medidas de segurança técnica adicionais, como câmeras infravermelhas e sistemas de vigilância de cercas.

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A avaliação surge pouco mais de uma semana depois de o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, ter afirmado que a Alemanha enfrenta uma “guerra paralela” e ter pedido a ampliação dos poderes de inteligência.

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