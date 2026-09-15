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Executivo de moda causa revolta por imobilizar e tapar boca de ativista em desfile

Steven Kolb se afastou do cargo depois do corrido em Nova York

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h10 | Atualizado em 15 set 2026, 12h55
Homem de óculos e camisa branca segura o pescoço de uma mulher deitada em seu colo, que usa boné e óculos, com expressão de desconforto. Outras pessoas observam ao fundo
Executivo de Moda imobiliza ativista durante desfile da Semana de Moda de Nova York (Instagram/Reprodução)
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Presidente do Conselho de Designers de Moda da América (CFDA), Steven Kolb se afastou do cargo após imobilizar dois ativistas da organização People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) durante a Semana de Moda de Nova York. A entidade anunciou que o executivo ficará de licença enquanto realiza uma investigação do episódio, ocorrido no domingo, 13, durante um desfile da marca COS.

Kolb foi filmado agarrando uma manifestante, levando-a ao chão e cobrindo sua boca com a mão. Em seguida, também conteve outro ativista. Os dois protestavam contra o uso de lã na indústria da moda. Após a repercussão das imagens, o executivo pediu desculpas e reconheceu que agiu de maneira inadequada.

“O que aconteceu foi completamente atípico para mim, tanto pessoalmente quanto como líder. Ao rever os vídeos, compreendo a reação que eles geraram. Francamente, não reconheço aquela pessoa. Por isso, estou me afastando voluntariamente do trabalho e consultando um profissional para garantir que isso nunca mais aconteça. ”, escreveu o executivo em um comunicado.

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A CFDA concordou que a reação foi imprópria e afirmou que situações do tipo devem ser conduzidas por profissionais de segurança. “O CFDA, como organização, está comprometido em trabalhar com vozes dissidentes para buscar pontos em comum e está engajado em esforços para impulsionar a indústria da moda americana, ao mesmo tempo em que defende os valores de nossos associados, incluindo o engajamento respeitoso com pontos de vista divergentes. ”

A PETA condenou a atitude e informou que pretende registrar uma queixa policial. Um dos ativistas, Mason Melito, afirmou ao The New York Times que não sofreu ferimentos físicos, mas considerou o episódio chocante. Moira Colley, diretora sênior de relações com a mídia da organização, afirmou em um comunicado que Kolb “reagiu agressivamente a manifestantes pacíficos, endossando assim a queixa da PETA de que a indústria da moda é violentamente impulsiva”.

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