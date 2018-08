Executivo da Trump Organization fez acordo de delação nos EUA

Allen Weisselberg, chefe do departamento financeiro da Trump Organization, fez um acordo de delação premiada com os investigadores do caso do pagamento de 420.000 dólares à atriz pornô Stormy Daniels e outras mulheres com quem o presidente Donald Trump, segundo a imprensa americana.

Weisselberg trocou o direito à imunidade pela oferta de informações detalhadas sobre os pagamentos feitos pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen , às mulheres em 2016. O objetivo dos pagamentos era silenciá-las e, com isso, evitar prejuízos para o republicano na corrida presidencial.

O funcionário da empresa de Trump foi dos executivos que autorizaram o pagamento do reembolso recebido pelo ex-advogado pessoal do presidente após a transferência de dinheiro feita a Daniels, em troca do segredo sobre seu caso extraconjugal com o republicano.

Weisselberg já testemunhou à Justiça americana no caso contra Cohen.

O ex-advogado de Trump se declarou culpado por violar as leis de financiamento eleitoral durante a campanha presidencial americana de 2016, como parte de um acordo de delação premiada firmado na terça-feira (21).

Ele afirmou ter feito pagamentos a Daniels e a ex-modelo da Playboy Karen McDougal para que elas não revelassem seus casos extraconjugais com Trump durante a campanha à Presidência.

A posição de Trump sobre os pagamentos mudou várias vezes desde que o caso se tornou público. Primeiro ele negou ter conhecimento sobre eles. Depois de seu atual advogado, Rudolph Giuliani, ter admitido que ocorreram, o presidente americano passou a afirmar que soube das transações após terem ocorrido.

O presidente também nega ter se encontrado com Stormy Daniels e Karen McDougal. As duas mulheres, contudo, já contaram suas versões da história publicamente e deram detalhes sobre os supostos casos extraconjugais.