Ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe morre após ser baleado

O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, 67 anos, morreu nesta sexta-feira, 8, após sofrer um ataque a tiros durante discurso na cidade de Nara, no oeste do país. As informações foram primeiramente divulgadas pela emissora japonesa NHK e posteriormente confirmadas pelo hospital para onde o político foi levado. O suspeito de ser o atirador foi preso e, com ele, foi apreendida uma espingarda.

O político foi baleado por volta das 11h30, no horário local, próximo de uma estação. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível vê-lo no chão com as mãos no peito e sua camisa ensanguentada.

Segundo a NHK, foram registrados ao menos dois disparos. As primeiras informações são de que Abe foi atingido no peito e no pescoço. O ex-premiê chegou a ser levado para o hospital universitário da região, mas não resistiu.

Em nota, a instituição informou que Abe sofreu dois ferimentos “profundos”, sendo um deles no coração. Segundo o hospital, o ex-premiê chegou ao local sem sinais vitais. “Ele estava sangrando muito e, infelizmente, não pudemos salvá-lo”.

Ainda de acordo com a imprensa local, a arma usada no ataque foi uma espingarda caseira, de fabricação grosseira. O suspeito foi identificado como Tetsuya Yamagami, de 42 anos. Ele é ex-integrante da Marina japonesa e disse à polícia que estava insatisfeito com Abe e queria matá-lo, segundo a NHK.

Shinzo Abe permaneceu no poder por oito anos e deixou o posto em setembro de 2021, alegando motivos de saúde. Tornou-se o chefe de governo do Japão a permanecer por mais tempo no cargo. Seu sucessor, e atual mandatário, é Fumio Kishida, do mesmo partido. Ele lamentou o ocorrido.