O ex-primeiro-ministro francês Dominique de Villepin anunciou nesta sexta-feira, 20, sua candidatura à presidência da França nas eleições de 2027, ampliando a lista de políticos que pretendem suceder Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. Aos 73 anos, o conservador apresentou-se como uma alternativa à extrema direita e à esquerda radical, em um cenário de crescente fragmentação política no país.

“Sou candidato à eleição presidencial de 2027”, declarou Villepin durante uma coletiva de imprensa em Paris. Ex-chefe de governo durante a presidência de Jacques Chirac, entre 2005 e 2007, ele criticou o que chamou de “apodrecimento” da política francesa e classificou o governo Macron como um “poder zumbi”. À frente do partido França Humanista, criado em 2025, ele defende o fortalecimento do Estado, a redução das desigualdades e uma presidência capaz de mediar as divisões políticas. Sua candidatura, porém, parte de uma posição pouco expressiva nas pesquisas, que lhe atribuem cerca de 3% das intenções de voto.

A entrada de Villepin acirra uma disputa que já reúne dezenas de pré-candidatos e expõe a dificuldade dos partidos tradicionais de construir alianças. Depois de duas vitórias consecutivas, em 2017 e 2022, Macron está impedido pela Constituição de disputar um terceiro mandato seguido. Sua saída abre espaço para uma reorganização do cenário político francês, marcado pelo fortalecimento da extrema direita, pelas divisões da esquerda e pela competição entre antigos aliados do presidente.

Por enquanto, a líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, mantém-se à frente nas pesquisas. Um levantamento do instituto Ifop, realizado entre 13 e 16 de novembro, atribuiu à candidata do partido Reunião Nacional (RN) entre 32% e 36% das intenções de voto. Já Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical e candidato pela legenda França Insubmissa (LFI), aparece em segundo lugar, com índices entre 17% e 19,5%. Nenhum dos representantes do centro e da centro-esquerda ultrapassou 15%.

O primeiro turno está marcado para 18 de abril de 2027, e o segundo, caso aconteça, para 2 de maio. Antes disso, os postulantes precisam reunir o apoio formal de pelo menos 500 representantes eleitos para validar suas candidaturas. Com os extremos à frente nas pesquisas, os demais candidatos tentam se apresentar como alternativas aos eleitores moderados. Conheça alguns dos nomes na disputa:

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Édouard Philippe — o ex-aliado de Macron

Primeiro chefe de governo de Macron, entre 2017 e 2020, Édouard Philippe anunciou sua candidatura ainda em setembro de 2024. Atual prefeito de Le Havre, o político de centro-direita busca reunir eleitores moderados e conservadores, apresentando-se como uma alternativa para dar continuidade à parte das reformas econômicas da última década sem se confundir com o governo atual.

Embora tenha figurado entre os nomes mais bem posicionados do centro nas pesquisas, ele perdeu terreno nos últimos meses. Philippe também enfrenta pressões para participar de uma prévia que escolha um candidato único da direita e do centro, possibilidade à qual tem resistido.

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Gabriel Attal — o herdeiro político do presidente

Aos 37 anos, Gabriel Attal foi o primeiro-ministro mais jovem da história da Quinta República francesa, cargo que ocupou entre janeiro e setembro de 2024. Atual presidente do Renascimento, partido fundado por Macron, ele anunciou sua candidatura em maio deste ano e busca se apresentar como representante de uma nova geração política, ao mesmo tempo em que procura se distanciar do desgaste do atual governo.

Conhecido por sua habilidade de comunicação e pela projeção conquistada à frente do Ministério da Educação, Attal concentra seu discurso em temas como segurança, trabalho e modernização econômica. Nas pesquisas, porém, ainda enfrenta dificuldades para se consolidar. Diferentemente do antigo colega de governo, ele defende a realização de uma prévia para escolher um candidato comum do centro e da direita.

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Bruno Retailleau — o conservador que aposta na segurança

Ex-ministro do Interior e presidente do partido conservador Os Republicanos, Bruno Retailleau foi escolhido pelos filiados da legenda como candidato à presidência em abril de 2026. Defensor de políticas mais rígidas de imigração e segurança, ele tenta recuperar o espaço eleitoral da direita tradicional, reduzido nas últimas disputas presidenciais. Sua candidatura, no entanto, enfrenta a concorrência de outros políticos conservadores, como Philippe, Villepin, Xavier Bertrand e David Lisnard. Na terça-feira, 17, representantes de Retailleau, Attal e Lisnard avançaram nas negociações para realizar uma prévia conjunta, ainda sem a adesão de Philippe.

Raphaël Glucksmann — a aposta da centro-esquerda

Eurodeputado e fundador do partido de centro-esquerda Place Publique, Raphaël Glucksmann foi escolhido em outubro como candidato da aliança liderada pelo Partido Socialista, depois de conquistar cerca de 66% dos votos em uma prévia interna. Defensor da integração europeia, do apoio à Ucrânia e de uma agenda social-democrata, ele busca conquistar eleitores de esquerda que rejeitam a liderança de Mélenchon.

Sua candidatura, no entanto, expõe as divergências da esquerda francesa, que havia se unido nas eleições legislativas antecipadas de 2024, mas voltou a se dividir na corrida presidencial. Enquanto Glucksmann defende uma alternativa moderada, Mélenchon busca reunir partidos em torno de sua quarta candidatura. As tensões aumentaram nesta semana, quando a líder ecologista Marine Tondelier admitiu a possibilidade de uma coalizão com o candidato da França Insubmissa, o que provocou críticas de integrantes do campo social-democrata.

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Éric Zemmour — o rival de Le Pen na extrema direita

Ex-jornalista e comentarista político, Éric Zemmour, de 68 anos, confirmou em 10 de novembro sua candidatura à presidência francesa em entrevista ao canal TF1. Fundador do partido de extrema direita Reconquista!, ele disputou a eleição de 2022 e conquistou cerca de 7% dos votos no primeiro turno.

Conhecido por seu discurso contrário à imigração e ao islamismo, Zemmour defende medidas mais rígidas de controle das fronteiras e de preservação da identidade nacional. Ao anunciar a candidatura, afirmou que pretende “conservar uma França francesa”, retomando uma das principais bandeiras de sua campanha anterior.

Zemmour, porém, enfrenta dificuldades para recuperar o espaço político conquistado em 2022. A ascensão de Marine Le Pen e de seu aliado Jordan Bardella consolidou o Reunião Nacional como principal força da extrema direita, enquanto o Reconquista! perdeu parte de sua influência.