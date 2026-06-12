Ex-presidente sul-coreano é condenado por ordenar incursão de drones à Coreia do Norte
Yoon Suk Yeol será preso por 30 anos por 'auxílio ao inimigo' e abuso de poder; Operação teria sido usada como pretexto para decretar lei marcial em 2024
A Justiça da Coreia do Sul condenou na noite de quinta-feira 11 o ex-presidente deposto Yoon Suk Yeol e seu ex-ministro da Defesa a 30 anos de prisão por acusações ligadas à ordem de incursão de drones militares sobre a Coreia do Norte.
O Tribunal Distrital Central de Seul concluiu que a operação com drones buscou criar um pretexto para a tentativa fracassada de decretar lei marcial em dezembro de 2024, de acordo com informações da agência sul-coreana Yonhap. A Justiça considerou o ex-presidente e seu ex-ministro da Defesa, Kim Yong Hyun, culpados por abuso de poder e por “auxiliar o inimigo”.
Os magistrados acrescentaram que a operação utilizou “capacidades militares para fins privados”, sem qualquer relação com a segurança nacional ou a defesa do território sul-coreano.
Yoon, que está detido em regime de isolamento, nega ter atuado de forma irregular e afirma que suas ações pretendiam “proteger a liberdade” e restaurar a ordem constitucional diante do que chamou de uma “ditadura legislativa” liderada pela oposição.
Lei marcial
Em fevereiro, Yoon foi condenado à prisão perpétua por tentativa de golpe de Estado por meio do estabelecimento da lei marcial na Coreia do Sul. Ele recorreu dessa decisão.
Na noite de 3 de dezembro de 2024, ele apareceu em discurso televisionado para anunciar sua decisão, citando ameaças pouco claras de influência norte-coreana e perigosas “forças antiestatais”. Na ocasião, foi declarada a suspensão do governo civil e o início do comando militar.
A lei marcial, no entanto, foi suspensa seis horas depois, quando os deputados, ajudados por manifestantes, conseguiram romper o cerco das forças de segurança e votar em regime de urgência para reverter a medida de Yoon. Nas semanas seguintes, o político conservador de 65 anos foi destituído do cargo, detido e acusado de crimes como insurreição e obstrução da Justiça.
A Coreia do Sul é considerada um símbolo de democracia e estabilidade na Ásia, mas a tentativa fracassada de Yoon reavivou as lembranças dos golpes militares que abalaram o país entre 1960 e 1980. O Ministério Público o acusou de liderar uma “insurreição” motivada por um “desejo de poder orientado para a ditadura e o comando de longo prazo”.