Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será julgado por corrupção

A Justiça francesa decidiu, nesta quarta-feira, 19, que o julgamento do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, acusado de corrupção, e de mais duas pessoas começará nos próximos meses. A decisão veio depois que os últimos recursos da defesa se esgotaram.

Além de corrupção, Sarkozy também é acusado de tráfico de influência devido a escutas telefônicas realizadas em 2014, nas quais o ex-presidente aparece tentando convencer o juiz Gilbert Azibert, por meio de seu advogado Thierry Herzorg, a lhe dar informações sobre uma investigação, no qual era alvo, em troca de um posto de prestígio em Mônaco.

As escutas ocorreram no âmbito das suspeitas de que o ex-presidente teria recebido dinheiro para sua campanha eleitoral do ditador líbio Muammar Khadafi em 2007.

Os áudios mostravam Sarkozy e seu advogado conversando sobre a necessidade de obter informações sobre o processo que investigava a suspeita de financiamento ilegal de sua campanha eleitoral em 2012 por Liliane Bettencourt, herdeira da L’Oréal.

Sarkozy foi absolvido em 2013 no caso Bettencourt, porém, em maio de 2019, juízes entenderam que o conluio com a herdeira da L’Oréal ocorreu em paralelo às acusações de que seu partido, o União por um Movimento Popular (UMP), havia fraudado a prestação de contas da campanha junto a uma empresa de Relações Públicas, por isso negaram o recurso da defesa e abriram caminho para o julgamento.

Esta é a primeira vez desde 1958, que um ex-presidente será julgado por corrupção. Sarkozy se retirou da política em 2016.

(Com AFP)