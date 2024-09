Ex-presidente do Uruguai, Mujica é hospitalizado pela terceira vez em 10 dias

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, foi hospitalizado nesta quinta-feira, 5. Trata-se da terceira internação do uruguaio, que se recupera de um câncer no esôfago, nos últimos dias.

Os médicos realizam uma série de exames e informaram que será preciso hidratar o ex-presidente por via intravenosa.

No último final de semana, ele deu entrada no Centro de Assistência do Sindicato Médico do Uruguai (Casmu) por se queixar de mal-estar após uma refição, tendo alta horas depois. Mujica já havia sido hospitalizado na segunda-feira, 26 de agosto, e voltou para casa no dia seguinte.

A internação foi confirmada pela médica pessoal do político, Raquel Pannone. A princípio, a situação não é grave.

No último domingo, 25 de agosto, o ex-presidente faltou às comemorações do Dia do Comitê de Base, evento importante para os dirigentes de seu partido, a Frente Ampla (FA).

Efeitos da radioterapia

O ex-presidente do Uruguai foi diagnosticado com um tumor no esôfago no final de abril deste ano. Sua médica informou que o câncer não era muito extenso.

A médica explicou que após a detecção do tumor, Mujica foi submetido a um tratamento de radioterapia.

“A radioterapia é como uma queimadura e precisamos garantir que o tecido se recupere. Aos 89 anos, tudo é mais lento. Isso faz com que ele sinta desconforto ao comer e, por isso, ingere menos alimentos”, detalhou.

A médica acrescentou que a função renal dele também se deteriorou. Por essa razão, Mujica vem recebendo soro em casa nos últimos dias.

“A radioterapia foi muito eficaz e temos fortes convicções de que o câncer foi curado”, afirmou a médica.