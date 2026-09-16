Ex-presidente do Kosovo é condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra

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O ex-presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra cometidos pela guerrilha kosovar nos anos 90, incluindo detenção ilegal, tortura e assassinato. Thaçi, antes um símbolo de independência, teve sua imagem manchada pelas atrocidades. A condenação é vista como uma ‘injustiça inaceitável’ pelo atual primeiro-ministro. Entenda os detalhes.

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Um tribunal especial para o Kosovo, estabelecido dentro do Tribunal Penal Internacional, em Haia, condenou nesta quarta-feira, 16, o ex-presidente do país Hashim Thaçi a 25 anos de prisão por crimes de guerra cometidos pela guerrilha kosovar na década de 1990.

Considerado símbolo da independência do país, Thaçi teve a imagem manchada por seus vínculos com o crime organizado e pelas atrocidades cometidas durante e depois do conflito que marcou a separação do Kosovo da Sérvia, na década de 1990.

O painel de juízes internacionais do Tribunal Especial para o Kosovo declarou o ex-presidente, de 58 anos, culpado de “detenção ilegal, tortura, assassinato e tratamento cruel”.

“O Tribunal o condena a uma pena única de 25 anos de prisão, com dedução do período de detenção já cumprido”, declarou o juiz-presidente Charles Smith durante a leitura do veredicto. Thaçi ouviu de modo impassível o veredicto, que encerrou o julgamento em primeira instância iniciado há mais de três anos.

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Em nota, o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, classificou a condenação como uma “injustiça inaceitável”.

“A condenação e a pena tão severa constituem uma injustiça inaceitável, uma punição enorme e prejudicial”, escreveu Kurti.

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Presidente do Kosovo no momento de sua acusação, em novembro de 2020, Thaçi renunciou e se entregou em Haia, onde foi colocado em detenção.

Durante o julgamento, a acusação mencionou assassinatos, torturas, perseguições e detenções ilegais de pessoas em campos no Kosovo e no norte da Albânia.

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Thaçi era comandante máximo do Exército de Libertação do Kosovo (ELK), grupo de maioria étnica albanesa que lutou pela independência do território. Segundo o documento de acusação, os membros do ELK também atacaram centenas de civis: sérvios, ciganos e albaneses do Kosovo considerados opositores políticos.

Quase 13. 000 pessoas morreram no conflito do Kosovo, incluindo 11. 000 albaneses kosovares, a maioria, civis.

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A guerra terminou com uma campanha de bombardeios da Otan que forçou a retirada das forças sérvias do território.

Em 2008, o país declarou unilateralmente sua independência, que não foi reconhecida pela Sérvia, que considera Kosovo uma província, nem por países como Rússia ou China.