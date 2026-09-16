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Ex-presidente do Kosovo é condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra

Durante o julgamento, acusação mencionou assassinatos, torturas, perseguições e detenções ilegais

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 11h46 | Atualizado em 16 set 2026, 12h02
Former Kosovo president Hashim Thaci (L) sits in court, near former KLA figure Rexhep Selimi (rear), as he appears on charges of war crimes before the Kosovo Tribunal in The Hague on April 3, 2023. - Former Kosovo president Hashim Thaci goes on trial at a Hague war crimes tribunal on April 3, accused of a bloody campaign of murder and torture in the 1998-1999 independence war with Serbia. The one-time guerrilla hero, who denies the charges, allegedly targeted perceived enemies of the ethnic Albanian Kosovo Liberation Army (KLA), including Serbs and Roma, as the rebels sought to seize power. (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) / Netherlands OUT
O ex-presidente do Kosovo Hashim Thaci responde a acusações de crimes de guerra perante o Tribunal do Kosovo em Haia. 03/04/2023 - (Koen van Weel / ANP/AFP)
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Ex-presidente do Kosovo é condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra Priorizar nos meus resultados Google

Um tribunal especial para o Kosovo, estabelecido dentro do Tribunal Penal Internacional, em Haia, condenou nesta quarta-feira, 16, o ex-presidente do país Hashim Thaçi a 25 anos de prisão por crimes de guerra cometidos pela guerrilha kosovar na década de 1990.

Considerado símbolo da independência do país, Thaçi teve a imagem manchada por seus vínculos com o crime organizado e pelas atrocidades cometidas durante e depois do conflito que marcou a separação do Kosovo da Sérvia, na década de 1990.

O painel de juízes internacionais do Tribunal Especial para o Kosovo declarou o ex-presidente, de 58 anos, culpado de “detenção ilegal, tortura, assassinato e tratamento cruel”.

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“O Tribunal o condena a uma pena única de 25 anos de prisão, com dedução do período de detenção já cumprido”, declarou o juiz-presidente Charles Smith durante a leitura do veredicto. Thaçi ouviu de modo impassível o veredicto, que encerrou o julgamento em primeira instância iniciado há mais de três anos.

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Em nota, o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, classificou a condenação como uma “injustiça inaceitável”.

“A condenação e a pena tão severa constituem uma injustiça inaceitável, uma punição enorme e prejudicial”, escreveu Kurti.

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Presidente do Kosovo no momento de sua acusação, em novembro de 2020, Thaçi renunciou e se entregou em Haia, onde foi colocado em detenção.

Durante o julgamento, a acusação mencionou assassinatos, torturas, perseguições e detenções ilegais de pessoas em campos no Kosovo e no norte da Albânia.

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Thaçi era comandante máximo do Exército de Libertação do Kosovo (ELK), grupo de maioria étnica albanesa que lutou pela independência do território. Segundo o documento de acusação, os membros do ELK também atacaram centenas de civis: sérvios, ciganos e albaneses do Kosovo considerados opositores políticos.

Quase 13. 000 pessoas morreram no conflito do Kosovo, incluindo 11. 000 albaneses kosovares, a maioria, civis.

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A guerra terminou com uma campanha de bombardeios da Otan que forçou a retirada das forças sérvias do território.

Em 2008, o país declarou unilateralmente sua independência, que não foi reconhecida pela Sérvia, que considera Kosovo uma província, nem por países como Rússia ou China.

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