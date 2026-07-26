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Ex-presidente de Honduras, Hernández, retorna indultado por Trump

O ex-presidente recebeu o perdão antes das eleições presidenciais de novembro passado

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 15h53
(FILES) Honduras' President Juan Orlando Hernández presents his national statement as part of the World Leaders' Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow, Scotland on November 1, 2021. US President Donald Trump on November 28, 2025, made a major intervention into Honduran politics days before the country's presidential election, pardoning a convicted ex-leader and threatening to cut US support if his preferred candidate loses. Trump said he will pardon ex-president Juan Orlando Hernandez, who was convicted last year in a US court of drug trafficking charges and sentenced to 45 years in prison. (Photo by ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)
Hernández, que governou de 2014 a 2022 e se declara vítima de uma "perseguição" (Andy Buchanan/AFP)
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O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández retornou ao seu país neste domingo, 26, quase oito meses depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tê-lo indultado de uma sentença de 45 anos de prisão por tráfico de drogas.

Hernández chegou em um voo particular ao aeroporto de Palmerola, 60 quilômetros a noroeste de Tegucigalpa, onde sua família o recebeu na pista, enquanto centenas de apoiadores o aguardavam do lado de fora do terminal.

O ex-presidente recebeu o perdão antes das eleições presidenciais de novembro passado, que seu correligionário conservador, Nasry Asfura, venceu por uma pequena margem, após Trump ameaçar cortar a ajuda a Honduras caso ele não fosse eleito.

“Estou feliz e alegre por estar na minha terra de novo”, disse o ex-presidente a jornalistas em uma caminhonete durante uma caravana de boas-vindas.

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Hernández, que governou de 2014 a 2022 e se declara vítima de uma “perseguição”, agora enfrentará a justiça hondurenha, que o acusa de desviar dois milhões de dólares de fundos públicos para financiar sua campanha presidencial de 2013.

Sob a condição de se entregar voluntariamente, um juiz suspendeu o mandado de prisão. “Estamos muito felizes” em recebê-lo, disse à AFP Eva Amador, simpatizante de 56 anos, enquanto segurava um cartaz com uma mensagem de agradecimento a Trump.

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Hernández, de 57 anos, comparecerá ao tribunal em 3 de agosto, acusado de fraude e lavagem de dinheiro, crimes pelos quais se declara inocente. O retorno dele “será um teste para a independência judicial”, disse à AFP Ana María Méndez, diretora para a América Central do Escritório de Washington para Assuntos Latino-Americanos (WOLA).

Além disso, “reabre o debate sobre a impunidade” após as questões levantadas sobre o indulto concedido por Trump, acrescentou.

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Debaixo do nariz

Um juiz federal de Nova York condenou Hernández a 45 anos de prisão em junho de 2024, dois anos após sua extradição.

Ele foi considerado culpado de ajudar a contrabandear centenas de toneladas de cocaína produzida na Colômbia para os Estados Unidos, em conluio com narcotraficantes como o mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

A Promotoria acusou o ex-presidente de transformar Honduras em um “narco-Estado” e uma “supervia” para o tráfico de drogas. “Vamos enfiar as drogas bem debaixo do nariz dos americanos e eles nem vão perceber”, teria dito Hernández, segundo uma testemunha que cooperou com a Promotoria.

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A sentença foi anulada em abril passado, depois que o presidente republicano Trump concedeu indulto a Hernández, alegando que ele havia sido vítima de uma armação de seu antecessor na Casa Branca, o democrata Joe Biden (2021-2025).

“Seu retorno com total impunidade e sem punição por esses crimes é uma tremenda afronta às vítimas”, disse o analista jurídico Joaquín Mejía à AFP.

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(Com informações da AFP)

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