Ex-presidente da Ucrânia e opositor de Zelensky é impedido de sair do país

O ex-presidente da Ucrânia Petro Poroshenko foi impedido de sair do país neste sábado, 28, para participar de uma reunião consultiva da Otan na Lituânia, informou seu partido político.

De acordo com o comunicado, o ex-mandatário — um dos homens mais ricos da Ucrânia e principal rival do atual presidente Volodymyr Zelensky — foi parado duas vezes na fronteira com a Polônia devido a “problemas técnicos” com sua documentação.

“Ele havia recebido todas as permissões formais para deixar o país e havia sido incluído na delegação oficial do Parlamento da Ucrânia para esse evento”, diz o partido. Além do encontro na Lituânia, Poroshenko também participaria de compromissos políticos na Holanda.

Atualmente chefe do Banco do Comércio e Desenvolvimento do Mar Negro, Poroshenko é investigado por suposta ligação com o financiamento de separatistas apoiados pela Rússia no leste do país por meio de venda ilegal de carvão entre 2014 e 2015.

Em janeiro, ele ganhou na Justiça o direito de permanecer em liberdade durante o curso das investigações — as quais ele classifica como um “ataque político” motivado por aliados de seu sucessor, Zelensky.