Ex-premiê italiano Silvio Berlusconi é diagnosticado com Covid-19

Silvio Berlusconi, magnata da mídia que foi primeiro-ministro da Itália durante quatro governos, foi diagnosticado nesta quarta-feira, 2, com Covid-19. A doença foi confirmada por seu partido, Forza Italia, e por seu médico, Alberto Zangrillo.

Com 83 anos e, portanto, dentro do grupo de risco, ele está atualmente isolado e trabalhando remotamente em sua casa em Arcore, perto de Milão, segundo um comunicado publicado por sua equipe. A comuna fica na região norte do país, na Lombardia, que foi epicentro da pandemia no início do ano, acumulando milhares de mortos.

Segundo Zangrillo, chefe de anestesia e do hospital San Raffaele, em Milão, Berlusconi é assintomático.

A Itália agora tem um total de 271.515 casos confirmados e 35.500 mortes, registrando pouco mais de 1.000 casos diários nas últimas semanas – no auge do surto, no fim de março, chegou a registrar mais de 6.500 casos em 24 horas.

O comunicado acrescentou que Berlusconi continuará contribuindo com as campanhas eleitorais dos candidatos de seu partido Forza Italia nas eleições locais marcadas para setembro, apesar de seu diagnóstico.

Atualmente, o magnata da mídia atua como membro do Parlamento Europeu (MEP) e também é o presidente do clube de futebol AC Milan.

O polêmico ex-primeiro-ministro liderou quatro governos por um total de nove anos, até ser deposto durante seu mandato final, em 2011. Sua expulsão do Senado e o impedimento de exercer cargos públicos por seis anos foram revogados por um tribunal.

Em 2013, Berlusconi foi condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal, sentença depois transformada em serviço comunitário. Ele também é conhecido por causar polêmica na política italiana com suas famosas festas de sexo, que ele chamou de “bunga-bunga”.