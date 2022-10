Ex-premiê israelense Netanyahu é hospitalizado após sentir dores no peito

Atualizado em 6 out 2022, 19h12 - Publicado em 6 out 2022, 19h11

Atualizado em 6 out 2022, 19h12 - Publicado em 6 out 2022, 19h11

O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, de 72 anos, foi levado ao hospital Shaare Zedek, em Jerusalém, após sentir dores no peito enquanto participava de um evento em uma sinagoga nesta quinta-feira, 6, de acordo com informações da emissora pública Kan. O hospital informou à mídia local que o político está sob observação após passar por uma série de testes, embora nenhum deles tenha apresentado qualquer anormalidade.

Em publicação nas redes sociais, o ex-premiê disse: “Sinto-me melhor e agradeço a todos pelo apoio e amor.”

A hospitalização acontece a menos de um mês antes de Israel realizar sua quinta eleição em menos de quatro anos. A votação que acontece no dia 1º de novembro tem como objetivo averiguar se eleitores acreditam que Netanyahu esteja apto para liderar a nação, pois o ex-premiê está sendo julgado por corrupção.

Pesquisas de opinião apontam que o Likud, partido de direita liderado pelo ex-premiê, deve vencer as eleições. No entanto, ainda não é claro se os partidos aliados irão conquistar assentos suficientes para permitir que ele forme um governo de coalizão majoritário no Parlamento.



Se não conseguirem a maioria dos votos nas próximas eleições, os principais membros do partido conservador planejam afastar Netanyahu do bloco. Eles acreditam que o partido poderia se juntar a uma coalizão sem ele e evitar uma sexta votação.

Ao jornal Times of Israel, membros do partido também afirmaram que ex-primeiro-ministro continuaria sua liderança no Likud, mas não faria parte de um eventual governo. Assim, seria possível para o partido formar um governo de coalizão com a centro-direita, que atualmente se recusa a dividir espaço com Netanyahu.

O ex-primeiro-ministro é o primeiro chefe de Governo da história de Israel a ser julgado durante o exercício do cargo. Em dois deles é acusado de tentar garantir coberturas favoráveis em meios de comunicação locais em troca de favores do governo. No terceiro caso, Netanyahu e membros de sua família são suspeitos de terem recebido presentes – charutos de luxo, garrafas de champanhe e joias – de famosos em troca de favores financeiros ou pessoais.

