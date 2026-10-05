Ex-porta-voz e ‘metralhadora’ de Trump, Karoline Leavitt ganha novo cargo na Fox News

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Karoline Leavitt, ex-secretária de imprensa de Donald Trump, deixa a Casa Branca e se junta à Fox News como colaboradora. Aos 29 anos, ela levará sua experiência combativa e sua perspectiva única da era Trump para a emissora, aprofundando a relação entre a Fox e o ex-presidente, apesar dos atritos conhecidos.

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Karoline Leavitt, que até agosto ocupava o posto de secretária de imprensa e principal porta-voz de Donald Trump, vai trocar a Casa Branca pelos estúdios da Fox News. Aos 29 anos, ela foi anunciada nesta segunda-feira, 5, como nova colaboradora da emissora, onde deverá participar de programas de notícias e de opinião a partir de 1º de novembro.

Leavitt ganhou projeção nacional durante o segundo mandato de Trump pela atuação combativa nas coletivas de imprensa. Defensora fiel do presidente, ela frequentemente confrontava repórteres e criticava veículos de comunicação considerados hostis ao governo. Trump, por sua vez, elogiava publicamente seu desempenho e chegou a comparar a velocidade de suas falas ao movimento de uma “metralhadora”.

A republicana também ocupou uma posição estratégica na comunicação da Casa Branca. Por estar no círculo próximo ao presidente, Leavitt funcionava como uma das principais pontes entre Trump e os jornalistas que cobriam o governo.

Ela deixou o cargo depois de entrar em licença-maternidade, após o nascimento de seu segundo filho, e afirmou que queria passar mais tempo com os filhos pequenos. Na ocasião, disse que continuaria atuando como defensora do movimento MAGA e do Partido Republicano.

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Agora, Leavitt levará sua experiência para uma emissora que mantém uma relação particularmente próxima com Trump. A Fox News tem entre seus principais nomes os apresentadores Sean Hannity e Jesse Watters, que frequentemente defendem o presidente em seus programas. Lara Trump, nora do republicano, também apresenta um programa semanal na emissora.

A relação, porém, está longe de ser sem atritos. Trump critica com frequência a cobertura da Fox News e, na semana passada, acusou a emissora de apresentar uma “narrativa completamente negativa” sobre seu governo. No domingo, voltou a atacar a rede nas redes sociais, desta vez por causa do programa Fox & Friends e da saída da apresentadora Maria Bartiromo.

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O histórico de Leavitt com a emissora também segue um caminho já percorrido por outra ex-porta-voz de Trump. Kayleigh McEnany, que ocupou o cargo durante a reta final do primeiro mandato do republicano, ingressou na Fox News como colaboradora em 2021 e hoje é uma das apresentadoras do programa Outnumbered.

Leavitt será, portanto, a segunda ex-secretária de imprensa de Trump a migrar diretamente da Casa Branca para a emissora.

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“A experiência em primeira mão de Karoline na Casa Branca e na campanha presidencial lhe confere uma compreensão singular do cenário político atual”, afirmou Suzanne Scott, diretora-executiva da Fox News Media, ao anunciar a contratação.

Depois de deixar Washington, Leavitt voltou com a família para New Hampshire, onde cresceu. Em comunicado divulgado pela emissora, afirmou que pretende levar à Fox News “a perspectiva única e a franqueza” que marcaram sua passagem pelo governo Trump.