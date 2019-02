Ex-mulher de Robert Kennedy Jr. é encontrada morta em casa

Nova York, 16 mai (EFE).- Mary Richardson Kennedy, ex-mulher do ativista Robert Kennedy Junior, sobrinho do ex-presidente americano John F. Kennedy (JFK), foi encontrada morta nesta quarta-feira em sua residência nos arredores de Nova York, confirmou a família.

‘Lamentamos profundamente a morte de nossa querida irmã Mary, cujo espírito radiante e criativo sentiremos falta’, afirmou nesta quarta-feira a família em um breve comunicado de imprensa.

O corpo de Mary, que tinha 52 anos e que tinha se divorciado em 2010 de Robert Kennedy Junior após 16 anos de casamento, apareceu nesta quarta-feira em sua casa na cidade de Bedford, a 70 quilômetros de Nova York.

A família Kennedy, que soma assim uma nova tragédia à maldição que parece persegui-la, disse nesta quarta-feira que seus corações estão agora com os quatro filhos da falecida, ‘os quais ela amava sem reservas’.

Faltando ainda uma confirmação oficial sobre as causas de seu falecimento, alguns meios de comunicação locais começaram a especular sobre a possibilidade de suicídio.

Desde seu divórcio há dois anos, a mulher vivia na residência da família no condado de Westchester, enquanto Robert Kennedy Junior passava, desde então, boa parte do tempo em Los Angeles (Califórnia).

O conhecido advogado e ativista ambiental, filho do senador Robert F. Kennedy, que morreu assassinado em 1968, da mesma forma que seu irmão JFK em 1963, tem quatro filhos com sua segunda esposa, e dois com a anterior, Emily Ruth Black, da qual se divorciou em 1994. EFE