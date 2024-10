Ex-modelo acusa Trump de assédio em caso com Jeffrey Epstein

A ex-modelo Stacey Williams acusou o ex-presidente americano Donald Trump de tê-la assediado na década de 1990 e afirmou nesta quinta-feira, 24, que acredita que o episódio tenha sido uma tentativa do magnata de se exibir para o criminoso sexual Jeffrey Epstein, com quem ela namorava na época.

Em entrevista à rede CNN, Williams relembrou o suposto incidente ocorrido em 1993, quando Epstein a levou à Trump Tower para conhecer Trump. Do lado de fora de seu escritório, Trump a teria puxado e começado a apalpar seus seios, quadris e nádegas, o que a fez sentir vergonha e medo. “Me senti como um pedaço de carne”, relatou.

Williams descreveu que, durante o assédio, Trump e Epstein trocavam olhares e sorrisos, o que a deu a impressão de que a situação foi combinada entre os dois. “Eu congelei. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo”, disse ela.

Ao saírem da Trump Tower, Epstein teria repreendido Williams por ter permitido que Trump a tocasse. Segundo ela, o relacionamento terminou pouco tempo depois, quando ela tinha pouco mais que 20 anos.

“Percebi que havia algo muito sombrio e perturbador sobre ele, e finalmente disse a ele para apagar meu número e ficar muito longe de mim”, disse ela.

Após o incidente, Williams diz ter recebido um cartão postal de Trump enviado à sua agência de modelos, com uma imagem de Palm Beach com a mensagem: “Stacey, sua casa longe de casa. Amor, Donald”. A porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, argumentou que a caligrafia no cartão postal não era de Trump.

O relato de Williams se soma à mais de 20 acusações de abuso feitas contra Trump. Diversos relatos vieram à tona depois que o comitê de ação política do advogado George Conwa, ex-marido da ex-assessora do republicano, Kellyanne Conway, lançou anúncios apresentando as acusadoras.

A equipe de campanha de Trump negou as acusações, alegando que a história de Williams foi inventada pela campanha da vice-presidente Kamala Harris para distrair os eleitores “das alegações profundamente preocupantes e recém-desenterradas de que o Segundo Cavalheiro, Doug Emhoff, ‘esbofeteou com força’ sua ex-namorada.”

Um porta-voz do marido de Harris negou alegações feitas em um relatório do tabloide Daily Mail de que ele agrediu sua ex-namorada em 2012.