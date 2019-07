Ex-ministro norueguês é condenado por abuso sexual contra refugiados

O ex-ministro da Pesca da Noruega Svein Ludvigsen, 72 anos, foi condenado pelo abuso sexual contra três homens que procuravam refúgio. Ele foi condenado a pagar uma indenização de 743 mil coroas norueguesas (cerca de 330 mil reais) e a cinco anos de prisão. O ex-ministro, que alegava inocência, pode ainda recorrer do caso.

O caso ocorreu em Troms, um condado no norte da Noruega no qual Ludvigsen era governador entre 2011 e 2017. A decisão do tribunal foi proferida na quarta-feira 3, mas se tornou pública somente nesta sexta-feira, 5.

Ludvigsen ameaçou deportar os refugiados se eles se recusassem a manter relações sexuais e prometeu moradia e emprego se aceitassem. Uma das vítimas tinha apenas 17 anos na época, enquanto outra era deficiente intelectual. Os atos ocorreram na casa e no escritório do então governador.

Diante do tribunal, Luidvigsen assumiu ter tido relações com um dos três e afirmou que foi consensual, mas negou as demais acusações. Porém, o veredito determinou que ele abusou de seu poder como governador para forçar uma relação sexual em troca da garantia de permanência dos três homens no país.