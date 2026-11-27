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O ex-ministro da Economia do Paraguai Carlos Fernández Valdovinos se entregou à Justiça após ter a prisão decretada pelo escândalo do banco Ueno. A investigação aponta desvio milionário de recursos previdenciários e ligações criminosas que culminaram na queda do ex-presidente Santiago Peña.

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O ex-ministro da Economia paraguaio Carlos Fernández Valdovinos se entregou à Justiça nesta sexta-feira, 27, após a expedição de uma ordem de prisão contra ele pelo colapso do banco Ueno, caso que levou ao impeachment e à prisão do ex-presidente Santiago Peña.

Fernández Valdovinos entrou ao meio-dia desta sexta na sede da Direção do Crime Organizado, em Assunção, onde foi visto por cerca de dez veículos de comunicação que o aguardavam no local.

A promotoria explicou que o pedido de prisão do ex-ministro de Peña se baseia em “supostos crimes de administração em benefício próprio, corrupção passiva agravada, associação criminosa e lavagem de dinheiro”, segundo a ordem à qual a AFP teve acesso.

Fernández Valdovinos foi uma figura central da política econômica do governo Peña desde agosto de 2023 até sua renúncia, em 31 de março de 2026, quando passou a ocupar o cargo de conselheiro da entidade binacional de Itaipu. A promotoria havia determinado uma operação de busca e apreensão na residência do ex-ministro em 10 de novembro.

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O escândalo Ueno

O Ueno Bank entrou em colapso no início de novembro por insolvência e bloqueou os depósitos de cerca de 1,8 milhão de clientes. Mais de 80% dos correntistas receberam posteriormente seus depósitos.

O Banco Central interveio na crise e iniciou a devolução de grande parte dos depósitos da instituição, que administrava mais de US$ 850 milhões em recursos públicos, incluindo aposentadorias, e diversas contas estatais, como algumas ligadas a Itaipu, além de depósitos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), entre outras empresas e organizações.

O colapso do banco provocou, em 6 de novembro, o impeachment de Peña. Ele foi detido no mesmo dia, suspeito de liderar uma associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno. Também é investigado pelos crimes de lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em benefício próprio, como autor. Seu vice, Pedro Alliana, tomou posse como presidente.

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Outras vinte pessoas, entre elas vários ex-funcionários públicos e seus familiares, também foram presas.

Suspeitas contra o ex-ministro

De acordo com a investigação, a promotoria identificou que, em julho de 2025, quando ainda era ministro, Fernández Valdovinos “autorizou a aplicação de 250 bilhões de guaranis (cerca de R$ 215 milhões) de recursos previdenciários da Caixa Fiscal em certificados de poupança do Ueno Bank S. A. , com prazo de cinco anos”.

Após deixar o cargo de ministro, em agosto de 2026, ele assinou um contrato milionário de consultoria com o grupo econômico que controlava o banco. A hipótese da promotoria é que esse contrato teria sido “uma retribuição pessoal vinculada à autorização ministerial que permitiu a aplicação dos recursos previdenciários na instituição bancária”.

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Também está sendo investigada sua suposta participação em uma “estrutura organizada integrada por autoridades do Poder Executivo e do órgão regulador do sistema financeiro (… ) para favorecer o financiamento, a liquidez e o funcionamento” do banco.