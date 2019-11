Ex-governador de Massachusetts anuncia pré-candidatura à Casa Branca

O ex-governador de Massachusetts Deval Patrick anunciou nesta quinta-feira, 14, sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. O empresário do setor de investimentos se juntará aos demais 17 candidatos que disputam a indicação para concorrer contra Donald Trump em 2020.

Patrick, de 63 anos, lançou a campanha com um vídeo divulgado nas redes sociais em que afirma que não pretende focar somente nas críticas ao atual presidente republicano: “Desta vez, [o debate] deve ir além de uma discussão sobre remover um líder impopular e polarizador”, disse.

O ex-governador iniciará sua campanha apenas 3 meses antes das primeiras votações para eleger o candidato democrata, que acontecem em fevereiro em Iowa e New Hampshire. No ano passado, Patrick havia desistido de entrar na corrida, citando a “crueldade” do processo eleitoral.

O político fez história ao se tornar o primeiro governador negro de Massachusetts em 2007, e ficou no cargo por dois mandatos. Hoje atua como diretor da empresa de investimentos Bain Capital.

Patrick já serviu também como procurador federal e tem relações próximas com o ex-presidente Barack Obama.