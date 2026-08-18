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Ex-estrategista de Milei é preso na Bolívia por ataque a tiros contra ex-namorada

Fernando Cerimedo é suspeito de envolvimento em atentado contra a advogada boliviana Nadia Beller

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h11 | Atualizado em 18 ago 2026, 17h26
Fernando Cerimedo, ex-consultor de Javier Milei.
Fernando Cerimedo, ex-consultor de Javier Milei. (Jason Koerner/Getty Images)
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Ex-estrategista de Milei é preso na Bolívia por ataque a tiros contra ex-namorada Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador de direita e ex-consultor do presidente argentino Javier Milei, Fernando Cerimedo, foi detido nesta terça-feira, 18, na Bolívia, suspeito de envolvimento em um ataque a tiros contra sua ex-namorada. A prisão ocorreu no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, quando ele tentava embarcar para a Argentina, segundo a imprensa local.

A advogada boliviana Nadia Bellerque segundo a imprensa boliviana teve um relacionamento com Cerimedo, foi baleada na entrada de um edifício na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na região central da Bolívia, e está internada em um hospital.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens vestidos com roupas semelhantes às de entregadores subindo uma escada até a entrada do prédio onde Beller estava. Em seguida, um deles atira contra a mulher, que cai no chão.

O comandante da Polícia de Santa Cruz de la Sierra, David Gómez, afirmou que as autoridades ainda investigam se Cerimedo era um dos dois homens envolvidos no ataque. Segundo ele, os suspeitos fugiram em uma motocicleta roubada. O policial disse ainda que Cerimedo e Beller tiveram recentemente um “problema de caráter sentimental”.

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Quem é Cerimedo

Cerimedo vive atualmente na Bolívia e, de acordo com o jornal argentino Clarín, trabalha como assessor do presidente boliviano, Rodrigo Paz

O influenciador ganhou projeção na política argentina ao atuar como consultor externo e coordenador de estratégia digital da campanha de Milei à Presidência, em 2023. No Brasil, ele apoiou informalmente a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição em 2022 e participou de iniciativas para questionar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. No fim de julho, o argentino participou de uma transmissão ao vivo com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

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Em 2024, Cerimedo foi apontado pela Polícia Federal no inquérito que investigou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O caso, porém, não resultou em denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR). 

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