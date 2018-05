Ex-espião russo Sergei Skripal recebe alta de hospital no Reino Unido

Sergei Skripal, ex-espião russo de 66 anos que foi envenenado por um agente neurotóxico no Reino Unido há mais de dois meses, recebeu alta do hospital nesta sexta-feira, informou o serviço de saúde britânico.

Skripal, um ex-coronel da inteligência militar da Rússia que entregou dezenas de agentes de Moscou às autoridades britânicas, e sua filha, Yulia, foram encontrados inconscientes em um banco público na cidade inglesa de Salisbury, em 4 de março.

O Reino Unido acusou a Rússia de estar por trás do ataque, alegando que o agente neurotóxico utilizado era de origem soviética, e governos ocidentais, incluindo os Estados Unidos, expulsaram mais de 100 diplomatas russos. A Rússia nega qualquer envolvimento no envenenamento e chegou a expulsar diplomatas ocidentais em resposta às acusações.

Os Skripals permaneceram em estado grave por semanas e os médicos, em determinado momento, temiam que, mesmo se sobrevivessem, poderiam ter sofrido danos cerebrais. Mas sua saúde começou a melhorar rapidamente. Yulia recebeu alta do hospital no mês passado.

“É uma notícia fantástica que Sergei Skripal está bem o suficiente para deixar o Hospital Distrital de Salisbury”, disse Cara Charles-Barks, chefe do hospital, em um comunicado.

O Reino Unido e inspetores internacionais de armas químicas disseram que os Skripals foram envenenados com Novichok, um grupo letal de agentes neurotóxicos desenvolvido pelos militares soviéticos nas décadas de 1970 e 1980.

A Rússia nega as acusações do Reino Unido de envolvimento no primeiro uso ofensivo conhecido de tal arma química em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Moscou sugeriu que o próprio Reino Unido realizou o ataque para alimentar uma campanha contra a Rússia.

(Com Reuters)