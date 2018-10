Ex-diplomata acusado de violência contra mulheres é preso em Brasília

O ex-diplomata Renato de Ávila Viana, acusado de agredir ao menos duas mulheres, foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal na terça-feira (16).

Viana foi demitido pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) em setembro, ao final de um longo processo administrativo. Ele ocupava o cargo de primeiro-secretário do Itamaraty.

O ex-diplomata é acusado de ter agredido uma ex-namorada e uma colega de trabalho. O mandado de prisão foi autorizado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o objetivo da prisão é “garantir a ordem pública”, já que o Juizado recebeu informações sobre outras agressões contra mulheres cometidas por Viana.

Pouco antes de sua demissão do Itamaraty ser anunciada pelo Diário Oficial da União (DOU), Viana foi detido pela Polícia Militar por agredir sua mulher. Os policiais arrombaram a porta de seu apartamento em Brasília depois de denúncias de vizinhos sobre os gritos.

Ele foi autuado por desacato, lesão corporal e violência doméstica, mas foi liberado depois de pagar fiança de 1.000 reais.

As agressões

O ex-diplomata responde pela agressão de duas mulheres na Justiça de Brasília. Uma delas, ex-namorada de Viana, relata ter perdido um dente ao ser golpeada pelo diplomata, no ano passado, e passado por uma cirurgia plástica reparadora.

Em outro caso, ele foi acusado de agredir uma colega diplomata. Além disso, há registros de agressões ocorridas em outros países contra outras mulheres.

O caso chocou a diplomacia brasileira e resultou na mobilização de mulheres diplomatas e oficiais e assistentes de chancelaria.

Viana respondeu a dois processos administrativos no Itamaraty por causa de suas agressões. Posteriormente, o caso foi levado à Corregedoria do Serviço Exterior, o órgão que investiga denúncias contra funcionários do órgão. O processo levou a sua demissão.

Primeiro-secretário na carreira diplomática, Viana formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo antes de ingressar no Itamaraty.