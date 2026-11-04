Ex-deputada MAGA diz que Partido Republicano precisa expulsar Trump

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Ex-deputada Marjorie Taylor Greene, antes aliada de Trump e agora crítica ferrenha, exige a expulsão do ex-presidente do Partido Republicano para que a legenda recupere sua força. Ela o culpa pela derrota nas eleições de meio de mandato e por desviar o partido de seus valores, transformando-o em uma organização corrupta e belicista. A matéria detalha as duras acusações de Greene e a insatisfação crescente de outros republicanos com a liderança de Trump.

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A ex-deputada republicana Marjorie Taylor Greene, que já foi aliada incondicional de Donald Trump, antes de tornar-se crítica ferrenha, foi às redes nesta quarta-feira, 4, para argumentar que o Partido Republicano precisa expulsar o presidente americano se quiser recuperar sua força política após a derrota acachapante nas eleições de meio de mandato.

Greene, que representava o estado da Geórgia e deixou o Congresso no ano passado após romper com Trump no auge do escândalo ligado à publicação de documentos do caso Jeffrey Epstein — o financista condenado por manter uma rede de exploração sexual de garotas e com quem o líder republicano teve uma amizade duradoura –, tornou-se uma das principais vozes dissidentes entre fileiras conservadoras contra o mandatário.

A ex-deputada acusou Trump de descumprir compromissos de campanha, especialmente após a operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que contribuiu para o aumento dos preços da gasolina e corroeu o orçamento das famílias americanas com a inflação.

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“Se o Partido Republicano quiser ter alguma chance no futuro, terá que expulsar Donald Trump da legenda”, escreveu Greene no X, antigo Twitter. “Ele destruiu completamente o partido, e o atual Partido Republicano se tornou uma organização que promove guerras, marcada pela corrupção e voltada aos interesses de grandes empresas, sem representar os valores conservadores de seus eleitores”, lamentou.

Ela direcionou suas críticas a antigos colegas de partido que evitaram confrontar Trump, e ponderou que poucos republicanos teriam disposição para desafiar o presidente mesmo após o resultado negativo nas midterms.

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“Aqueles que fazem parte de seu governo vão defendê-lo e permanecer leais na esperança de receber indultos”, declarou. “Eles provavelmente vão culpar todos e tudo ao redor e continuar idolatrando Trump. E, se esse continuar sendo o caminho escolhido, o Partido Republicano não conseguirá vencer eleições nacionais por décadas.”

Trump na mira

Thomas Massie, ex-parlamentar de Kentucky que perdeu a disputa nas primárias republicanas para Ed Gallrein, apoiado por Trump, também afirmou que outros membros do partido deveriam rever seu posicionamento em relação à política externa adotada pelo presidente.

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“Gostaria de saber quantos dos meus colegas gostariam de voltar atrás e mudar seu voto sobre minha resolução de poderes de guerra relacionada ao Irã, em março?”, publicou Massie no X.

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Massie escreveu ainda que o resultado das eleições legislativas demonstrou a insatisfação dos eleitores com as promessas não cumpridas pelo Partido Republicano.

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“Os eleitores responsabilizaram os republicanos por traírem suas promessas. Tudo o que os republicanos precisavam fazer era: 1. Colocar os americanos em primeiro lugar; 2. Não iniciar outra guerra; 3. Processar judicialmente traficantes sexuais”, pontuou.