Ex-chanceler da China foi demitido após trair esposa, diz jornal

A demissão do ex-ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, está envolta em mistério. No final de julho, o governo chinês destituiu-o do cargo de chanceler sem explicações, sendo que ele já havia “sumido” mais de um mês antes – uma constante entre figuras que o regime de Xi Jinping já não quer mais mais por perto. Nesta terça-feira, 19, o jornal americano The Wall Street Journal jogou um pouco de luz sobre a história obscura: segundo investigação, Qin foi deposto após se enredar em um caso extraconjugal enquanto era embaixador nos Estados Unidos.

Segundo a reportagem, uma investigação interna do Partido Comunista descobriu que Qin traiu a esposa durante seu mandato como embaixador da China nos Estados Unidos. Duas fontes disseram ao WSJ que o caso resultou no nascimento de uma criança em território americano, e a demissão ocorreu depois que altos funcionários chineses foram informados sobre o assunto.

O jornal afirma que Qin estava cooperando com a investigação, que se concentrava em saber se o caso, ou a conduta do então chanceler, podia ter comprometido a segurança nacional da China. Não ficou claro se ele traiu a esposa com uma americana.

Durante uma coletiva de imprensa regular nesta terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, foi questionado sobre a reportagem. Segundo ele, a pasta não estaria a par da suposta investigação.

“Sobre a nomeação e destituição do Ministro das Relações Exteriores da China, o lado chinês divulgou informações antes e não tenho conhecimento das outras informações que você mencionou”, disse Mao a repórteres.

Qin foi substituído pelo experiente diplomata Wang Yi em julho como ministro das Relações Exteriores, após uma misteriosa ausência de um mês das funções, apenas meio ano após o início do cargo.

Ele foi o principal enviado da China em Washington de julho de 2021 até janeiro deste ano.

