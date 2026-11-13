Ex-CEO da Nvidia é convocado a depor no Congresso dos EUA após caso com suposta espiã chinesa

O ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi convocado a depor perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos em 3 de dezembro sobre seu suposto relacionamento com uma mulher suspeita de espionagem em favor da China. O empresário renunciou ao comando da gigante do setor de inteligência artificial (IA) na quinta-feira, 12, após revelações sobre relações extraconjugais.

O presidente da Comissão de Bancos do Senado, o republicano Tim Scott, enviou uma carta a Huang na quinta-feira solicitando seu comparecimento voluntário, mas advertiu que poderia emitir uma intimação para obrigá-lo a testemunhar. Três comissões da Câmara dos Representantes também pediram para ouvir o empresário a portas fechadas.

“Os relatos recentes provocam sérias preocupações sobre nossa segurança nacional e a proteção de tecnologias sensíveis dos Estados Unidos”, escreveu na rede social X.

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O secretário de Comércio, Howard Lutnick, também foi convocado a depor perante o Senado em dezembro. Segundo relatos de integrantes do governo Donald Trump à imprensa americana, ele teria retardado iniciativas para endurecer as restrições à exportação de chips avançados de IA para a China. Um porta-voz do Departamento de Comércio afirmou que Lutnick já havia concordado em comparecer à comissão.

Escândalo na Nvidia

No centro do escândalo que levou à renúncia de Huang está um relacionamento amoroso, revelado pelo jornal The New York Times no mês passado, com a empresária chinesa Alice Huang. Apesar do sobrenome em comum, os dois não têm parentesco. Segundo a publicação, autoridades americanas concluíram que ela atuava como espiã para a China, e teria usado o caso para obter informações privilegiadas sobre o executivo e a Nvidia.

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O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que é cliente da Nvidia. Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabandear chips da big tech americana para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos, no contexto de uma acirrada corrida de IA entre as duas superpotências.

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Após as revelações, a Nvidia anunciou uma investigação interna, mas manteve o apoio ao seu chefe e cofundador. No último domingo, o conselho disse que mantinha confiança em Huang e sua equipe de liderança.

No entanto, a posição do CEO foi ainda mais fragilizada na quarta-feira 11, quando o New York Times revelou um segundo affair, desta vez com uma funcionária da empresa.

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Casado desde 1985, Jensen Huang também teria traído a esposa com Kimberly Powell, que ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia. Segundo o jornal americano, os dois teriam sido flagrados em vídeo em um momento de intimidade em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.

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Pouco depois da nova bomba, o conselho da Nvidia, composto por 11 membros, realizou uma reunião de emergência sobre a potencial destituição de Huang, como apurou o jornal The Wall Street Journal. Imediatamente, o mercado começou a precificar a derrocada do CEO, fazendo as ações da empresa recuarem 8% nas negociações após o fechamento do mercado.

Diante de uma perspectiva muito concreta de perder o cargo, Huang parece ter optado pela saída mais honrosa. Quer dizer, a mais honrosa possível.