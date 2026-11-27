Ex-candidato à presidência, Edmundo González anuncia retorno à Venezuela após dois anos
Exilado na Espanha, opositor de Maduro diz estar ansioso para reencontrar a população após o longo período longe de casa
O ex-candidato à presidência Edmundo González Urrutia anunciou, nesta sexta-feira, 27, que retornará à Venezuela após mais de dois anos de exílio em Madri, na Espanha. Ao desembarcar no país, ele se juntará à líder oposicionista María Corina Machado para acompanhar uma peregrinação organizada pela Igreja Católica.
González Urrutia exilou-se na capital espanhola em setembro de 2024, após ter disputado a eleição presidencial como representante da oposição com o apoio de Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Na época da votação, ela estava impedida de concorrer ao pleito.
Foi então que o ex-ditador Nicolás Maduro foi declarado presidente da Venezuela com a ajuda do Conselho Nacional Eleitoral, que o anunciou como vencedor mesmo sob denúncias de fraude.
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O órgão eleitoral nunca publicou os resultados detalhados das urnas, alegando ter sofrido um ataque cibernético. Por sua vez, a oposição reivindicou a vitória de González Urrutia e divulgou a apuração da grande maioria das seções eleitorais com números expressivos a favor de seu candidato.
O retorno do político vai acontecer antes da caminhada em homenagem à padroeira Virgem de Coromoto, marcada para 5 de dezembro em Guanare, no estado de Portuguesa, a 500 quilômetros de Caracas. Em publicação no X (antigo Twitter), González declarou estar comovido ao pensar no reencontro com a população após o período longe de casa e ressaltou que não haveria momento melhor para sua volta, mesmo ainda não tendo especificado a data exata de desembarque no país.