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O opositor Edmundo González Urrutia anunciou que retornará à Venezuela após exílio na Espanha. Ele pretende se juntar à líder María Corina Machado em uma peregrinação católica em dezembro, marcando sua volta ao país em meio ao cenário político conturbado. Saiba mais sobre o anúncio.

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O ex-candidato à presidência Edmundo González Urrutia anunciou, nesta sexta-feira, 27, que retornará à Venezuela após mais de dois anos de exílio em Madri, na Espanha. Ao desembarcar no país, ele se juntará à líder oposicionista María Corina Machado para acompanhar uma peregrinação organizada pela Igreja Católica.

González Urrutia exilou-se na capital espanhola em setembro de 2024, após ter disputado a eleição presidencial como representante da oposição com o apoio de Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Na época da votação, ela estava impedida de concorrer ao pleito.

Foi então que o ex-ditador Nicolás Maduro foi declarado presidente da Venezuela com a ajuda do Conselho Nacional Eleitoral, que o anunciou como vencedor mesmo sob denúncias de fraude.

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O órgão eleitoral nunca publicou os resultados detalhados das urnas, alegando ter sofrido um ataque cibernético. Por sua vez, a oposição reivindicou a vitória de González Urrutia e divulgou a apuração da grande maioria das seções eleitorais com números expressivos a favor de seu candidato.

O retorno do político vai acontecer antes da caminhada em homenagem à padroeira Virgem de Coromoto, marcada para 5 de dezembro em Guanare, no estado de Portuguesa, a 500 quilômetros de Caracas. Em publicação no X (antigo Twitter), González declarou estar comovido ao pensar no reencontro com a população após o período longe de casa e ressaltou que não haveria momento melhor para sua volta, mesmo ainda não tendo especificado a data exata de desembarque no país.