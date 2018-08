Ex-advogado de Trump faz acordo de delação premiada

Em uma guinada nada favorável ao presidente dos Estados Unidos, seu ex-advogado Michael Cohen firmou um acordo de delação premiada com os procuradores que investigam pagamentos para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels e para outras mulheres, em nome de Donald Trump.

As informações foram publicadas pelo jornal The New York Times. Cohen foi, por décadas, o principal colaborador de Trump, responsável por lidar com as questões mais sensíveis e pessoais do atual presidente. Ele é acusado de vários crimes, entre os quais fraude tributária e violações no financiamento da campanha presidencial de 2016.

Outros veículos da imprensa americana, como a emissora NBC, já tinham antecipado que Cohen estava negociando com as autoridades e que o acordo poderia sair hoje mesmo, mas indicavam que as discussões focavam em outras acusações contra o ex-advogado do presidente, denunciado também por fraude fiscal e crimes bancários.

O Times afirma que o acordo favorece a investigação sobre os pagamentos feitos por Cohen para silenciar as mulheres com as quais Trump manteve relacionamentos. Entre elas está a atriz pornô Stephanie Gregory Clifford, mais conhecida como Stormy Daniels, que recebeu US$ 130 mil de Cohen a mando de Trump.

Como o pagamento ocorreu pouco antes das eleições presidenciais vencidas por Trump, em 2016, as autoridades americanas investigam se Cohen e o republicano infringiram as regras de financiamento de campanha.

Segundo o Times, Cohen se declarará culpado nesse e em outros casos investigados pelos promotores. A informação também é confirmada pelo Daily News, de Nova York.

O FBI fez uma operação de busca e apreensão no escritório de Cohen, em Nova York, no dia 9 de abril. Foram confiscados documentos relacionados com diferentes assuntos, entre os quais os pagamentos que o advogado teria feito a Stormy Daniels.

Recentemente, o próprio Cohen vazou à rede de televisão CNN uma gravação na qual ele e Trump conversam antes das eleições sobre um outro pagamento para silenciar a ex-modelo da revista Playboy Karen McDougal, que também afirma ter tido uma relação com o presidente.

Cohen tinha sugerido que estava disposto a dar informações sobre Trump às autoridades em troca de evitar uma pena de prisão.

(Com EFE)