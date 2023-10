Ex-advogada de Trump se declara culpada de subversão eleitoral na Geórgia

A ex-advogada de campanha de Donald Trump, Jenna Ellis, se declarou culpada nesta terça-feira, 24, no caso de subversão eleitoral na Geórgia e afirmou que vai cooperar com os promotores. Essa é a terceira confissão em duas semanas no processo e pode ajudar a acusação no julgamento do próprio ex-presidente dos Estados Unidos.

+ Trump promete barrar imigração muçulmana se vencer eleições nos EUA

Numa audiência em em Atlanta, Ellis confessou que é culpada das acusações de cumplicidade com declarações falsas, um crime decorrente das mentiras que o time de Trump disseram aos legisladores da Geórgia em dezembro de 2020. Ela foi condenada a cinco anos de liberdade condicional e a pagar US$ 5 mil (R$ 25 mil) em restituição.

“Se eu soubesse o que sei agora, teria me recusado a representar Donald Trump. Lembro-me dessa experiência com profundo remorso”, disse Ellis. “Contei com outros, incluindo advogados com muito mais anos de experiência do que eu, para me fornecerem informações verdadeiras e confiáveis. O que não fiz, mas deveria ter feito, meritíssimo, foi garantir que esses fatos eram, de fato, verdadeiros”, afirmou ao tribunal.

Continua após a publicidade

+ Juiz ameaça prender Trump por violação ‘flagrante’ de ordem do tribunal

A confissão de Ellis ocorre após dois ex-advogados de campanha de Trump, Sidney Powell e Kenneth Chesebro, se declararem culpados no mesmo caso na semana passada. Ambos afirmaram que ajudaram a planejar o complô dos falsos eleitores. Ellis, Chesebro e Powell concordaram em testemunhar em nome da acusação em julgamentos futuros. Ao todo, 19 pessoas foram acusadas pelos promotores e até agora os quatro se declararam culpados.

Ao fazer três acordos judiciais com os ex-advogados de Trump, a promotoria dá mais um passo para preparar os julgamentos do ex-presidente, de seu ex-advogado Rudy Giuliani, seu antigo chefe de gabinete Mark Meadows e outras figuras importantes.

Continua após a publicidade