Evo Morales chega ao México após receber asilo político

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta terça-feira, 12, ao México, dois dias depois de renunciar ao mandato. O pouso do avião com o político foi anunciado no Twitter pelo ministro de Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. “Evo chegou são e salvo ao México”, escreveu.

Morales recebeu o convite do governo mexicano para o asilo político no país logo após anunciar no domingo 10 que deixaria o cargo de presidente. O boliviano enfrentava protestos da oposição depois de sua reeleição, em outubro, em um pleito marcado por acusações de fraude perdendo o apoio dos militares que “recomendaram” sua renuncia mesmo após Morales ter anulado os resultados e convocado novas eleições acatando o pedido da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Após pousar, Morales realizou um breve discurso ao lado de Ebrard. O ex-presidente agradeceu ao governo mexicano por te-lhe concedido o asilo político, pois sua vida estava em risco. “No dia 9 de novembro, no sábado, um membro da equipe de segurança do Exército me informou sobre uma mensagem que recebeu onde lhe era pedido que me entregasse por 50.000 dólares”, afirmou. “Por isso digo, obrigado por salvarem minha vida”.

Ao lado de Evo, também se encontrava o ex-vice-presidente Álvaro García Linera.

A situação na Bolívia ainda é critica. Parlamentares da oposição correm para elegerem um novo presidente no Senado, já que o líder da Casa, ao lado do presidente da Câmara, também renunciaram no domingo, deixando a linha sucessória indefinida. Após a escolha da nova liderança, é esperado que o governo de transição convoque novas eleições para o dia 22 de janeiro.

Negociações com o Brasil

O México pediu ao governo brasileiro, nesta terça-feira, 12, permissão para que o avião que leva Evo Morales sobrevoe o espaço aéreo do país. O Itamaraty confirmou a autorização no mesmo dia.

“Confirmamos que o Brasil, assim que solicitado pelo México, concedeu autorização para sobrevoo da aeronave que transportou o ex-presidente Evo Morales”, disse o Itamaraty à VEJA.

O Ministério das Relações Exteriores do México negociou a passagem do avião pelo espaço aéreo com vários países, destacando a dificuldade de tirar Evo da Bolívia.

Além do Brasil, Peru, Equador e Paraguai foram abordados.

Segundo fontes locais do Paraguai, a aeronave rumo ao México precisou fazer uma parada em Assunção por volta das 1h30 nesta terça-feira, porque ainda não tinha permissão para sobrevoar o Peru.

Após negociações, o Peru teria permitido o acesso a seu espaço aéreo às 4h53. O avião partiu, então, ao México.