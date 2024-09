Europa se prepara para maior inundação em décadas

Giro VEJA - quinta, 12 de setembro

Vitória de Haddad e R$ 8,5 bi esquecidos pelos brasileiros nos bancos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nesta quinta-feira, 12, a aprovação do texto-base que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento dos 17 setores da economia, a partir do ano que vem. O impasse resolvido sobre a tributação das empresas, o dinheiro esquecido nos bancos pelos brasileiros e a avaliação do governo federal são os destaques do Giro VEJA.