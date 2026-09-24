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Europa pode ganhar país menor que o Vaticano; entenda

Albânia propõe criar Estado soberano de apenas 27 hectares para a Ordem Bektashi, em Tirana

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 15h48
Europa pode ganhar país menor que o Vaticano
O centro de Tirana, a capital (no destaque), e banhistas em uma praia no Adriático: o último reduto da Europa a oferecer belezas intocadas por hordas de turistas (Istock/Getty Images;/Shutterstock)
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A Europa pode ganhar um novo país e ele teria menos de um terço do tamanho do Vaticano. O governo da Albânia propõe transformar uma área de 27 hectares na capital, Tirana, em um Estado soberano destinado à Ordem Bektashi, uma comunidade religiosa islâmica de tradição mística. Se o projeto avançar, o território poderá se tornar o menor país do mundo.

A proposta foi apresentada pelo primeiro-ministro albanês, Edi Rama, que defende a criação do chamado Estado Soberano da Ordem Bektashi como uma forma de reconhecer o papel da comunidade religiosa no país. O território ficaria dentro de Tirana e teria administração própria, seguindo um modelo inspirado em parte na estrutura do Vaticano.

A Ordem Bektashi surgiu no contexto do islamismo e desenvolveu uma tradição marcada pelo misticismo, pela tolerância religiosa e pelo diálogo com outras crenças e filosofias. Seus seguidores representam uma parcela pequena da população albanesa: pouco menos de 5% dos habitantes se identificaram como Bektashi no último censo.

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A iniciativa ganhou atenção também pelo passado singular da Albânia. Durante o regime comunista de Enver Hoxha, o país se tornou, em 1967, o primeiro Estado oficialmente ateu do mundo e proibiu a prática religiosa. Após a queda do regime, no início dos anos 1990, diferentes comunidades retomaram suas atividades.

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