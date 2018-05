Europa não pode esperar que EUA a proteja de conflitos, diz Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira (10) que a Europa não pode mais ar que os Estados Unidos a proteja dos conflitos. Merkel qualificou como “extremamente complicada” a situação no Oriente Médio, depois do abandono do acordo nuclear com o Irã pelos Estados Unidos, e pediu a todas as partes “moderação”.

“A tarefa da Europa é tomar seu destino nas próprias mãos”, afirmou, ao destacar o valor da unidade europeia nas últimas décadas com “paz, liberdade e democracia” que são a “garantia” para o futuro.

Suas declarações foram feitas durante a cerimônia de entrega do Prêmio Carlos Magno ao presidente da França, Emmanuel Macron, na Sala da Coroação da Câmara Municipal de Aachen, na Alemanha.

Merkel lembrou que a Síria praticamente faz fronteira com a União Europeia ao estar geograficamente perto do Chipre. Ressaltou também a necessidade de se encontrar uma solução tanto para o conflito sírio quanto para a situação criada pela saída dos Estados Unidos do pacto nuclear com o Irã.

Merkel ressaltou que os europeus “só podem enfrentar juntos os grandes desafios globais” do mundo atual. “Devemos encontrar juntos respostas muito concretas” aos problemas, disse a chanceler. Em seu ponto de vista, para isso será necessário “um novo ponto de partida para a Europa”.

A chanceler teceu elogios ao presidente francês durante a entrega do prêmio. Conforme afirmou, a Europa necessita da “paixão” que Macron trouxe consigo. “Chegou ao palco um jovem europeu para o qual a integração é uma evidência”, afirmou.

Durante o evento, Macron defendeu “transformar a Europa em uma potência geopolítica” e “diplomática” e criticou implicitamente a vontade dos Estados Unidos de ditar aos europeus o que têm de fazer, como no caso do acordo nuclear com o Irã.

“Se aceitarmos que outras grandes potências, incluindo as aliadas, as amigas nas horas mais duras da nossa história, se ponham em situação de decidir por nós a nossa diplomacia, a nossa segurança às vezes, fazendo-nos correr grandes riscos, então já não somos soberanos”, disse Macron.

