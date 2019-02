Europa libera uso de smartphones durante todo o voo

Os passageiros de aviões comerciais poderão usar smartphones e tablets durante todo o voo, informou a Agência de Segurança Aérea Europeia (Easa, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, o que também pode abrir caminho para que as companhias aéreas ofereçam serviços de comunicação sem fio.

Os regulamentos atuais na Europa obrigam os passageiros a colocarem seus aparelhos no modo ‘voo’ para evitar que emitam sinais de rádio que possam interferir com a aeronave. Agora a Comissão Europeia autorizou o uso do espectro móvel para comunicações 3G e 4G, que permite aos usuários navegar na internet e mandar e-mails quando os aviões estiverem acima de três mil metros.

“A nova diretriz libera as companhias aéreas a permitirem que os eletrônicos pessoais fiquem ligados, sem necessidade de ficarem no modo voo”, declarou a Easa em um comunicado. “Esta é a mais recente medida regulatória possibilitando que se ofereçam telecomunicações ‘de portão a portão’ ou serviços de Wi-fi”.

As novas regras, que só se aplicam às aéreas europeias, que exigem que cada empresa faça seus próprios testes para garantir a segurança do uso de smartphones e tablets durante o voo, entram em vigor já nesta sexta-feira, mas as companhias levarão algum tempo para se adaptar. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos também trabalha para ampliar o uso de certos aparelhos eletrônicos durante os voos.

