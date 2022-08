‘Europa está com a Ucrânia’, dizem líderes globais em Dia da Independência

Líderes internacionais manifestaram nesta quarta-feira, 24, a sua solidariedade com a Ucrânia, na data em que a nação celebra 31 anos de independência da União Soviética.

Em visita à capital, Kiev, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que deixa o cargo no mês que vem após renunciar, se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky e assumiu o compromisso de continuar fornecendo ajuda humanitária, econômica e militar ao país em guerra “pelo tempo que for necessário”.

“Enquanto as pessoas pagam as contas de energia, as pessoas na Ucrânia estão pagando com sangue”, disse Johnson.

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022