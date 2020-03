Europa eleva grau de risco de contaminação por coronavírus para ‘alto’

A Europa elevou de moderada para alta a classificação do risco de infecção pelo coronavírus Sars-CoV-2 nesta segunda-feira, 2. A mudança ocorreu depois da confirmação dos primeiros casos na Irlanda, Portugal, Islândia e Andorra. Depois do anúncio, outros três países registraram seus primeiros infectados – República Checa, Letônia e Luxemburgo, totalizando 33 nações com casos da doença.

Quase 90.000 pessoas ao redor do mundo foram infectadas, e o número de mortos já ultrapassa os 3.000. “O vírus está se espalhando muito rápido”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a última avaliação do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças.

As estatísticas oficiais indicam que, na União Europeia, contando com o Reino Unido, 2.199 pessoas já contraíram o vírus, das quais 38 morreram. “Embora não devamos ceder ao pânico, é provável que a situação piore”, disse o comissário europeu para gerenciamento de crises, Janez Lenarčič, segundo o jornal britânico The Guardian.

O temor é tamanho que o ministro do Interior alemão até recusou-se a cumprimentar a chanceler Angela Merkel, também nesta segunda-feira. Quando a dirigente estendeu a mão para Horst Seehofer no início de uma conferência sobre imigração, ele recusou com um gesto. Profissionais de saúde recomendam particularmente evitar os apertos de mãos para evitar a propagação do vírus.

Publicidade

A epidemia se espalha por toda a Alemanha, com 150 casos confirmados até agora, e já atingiu 10 dos 16 estados federados alemães, segundo o Instituto Robert Koch, autoridade federal de controle e combate de doenças.

Na Itália, o país europeu mais afetado pelo vírus, as infecções quase dobraram no fim de semana para quase 1.700 casos, com 35 mortes. Depois que um político de Lombardia foi diagnosticado, todos os membros do governo local precisarão passar por testes.

O número de pacientes confirmados na França saltou de 100 para 130 em 24 horas, dois dos quais morreram. O Museu do Louvre, em Paris, permaneceu fechado depois que os funcionários exerceram o “direito de retirar” seus serviços.

Após aumento significativo no número de casos no Reino Unido no fim de semana – com mais 12 confirmados na Inglaterra e outro na Escócia –, o diretor médico da Public Health England, Paul Cosford, disse que a infecção generalizada no país é “altamente provável”.

Publicidade

(Com AFP)