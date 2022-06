‘EUA voltaram 150 anos no tempo’, diz Biden sobre decisão contra aborto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que esta sexta-feira, 24, “é um dia triste para o tribunal e para o país” depois que a Suprema Corte suspendeu as proteções constitucionais para o aborto legal, que estavam em vigor há quase 50 anos.

A maioria conservadora dos juízes optou por derrubar a famosa decisão judicial “Roe v. Wade”. Espera-se que a medida leve à proibição do aborto em cerca de metade dos estados do país, já que pelo menos 26 estados têm textos que restringem ou proíbem o procedimento prontos para entrar em vigor logo depois do anúncio.

“Este é o resultado de décadas de tentativas de acabar com essa lei. É uma ideologia extrema. A Suprema Corte fez algo que nunca havia feito antes, que é retirar um direito constitucional dos americanos. A América volta 150 anos no tempo. As mulheres podem ser punidas por quererem proteger sua própria saúde, ou os médicos serão criminalizados por fazer seu dever de cuidar”, declarou Biden.

Segundo o presidente, a derrubada da lei faz com que “a saúde e a vida das mulheres em todo o país” estejam em risco.

O governo americano vem se preparando para a anulação desde o vazamento de um projeto de parecer do juiz Samuel Alito, indicando que o tribunal tendia para reverter as proteções constitucionais ao aborto, há mais de um mês. Desde então, autoridades governamentais têm se reunido com líderes estaduais, defensores e profissionais de saúde para se preparar para um futuro sem as devidas proteções.

Durante as discussões, o presidente já havia prometido que seu governo iria defender o direito da mulher de cruzar as fronteiras estaduais para realizar o procedimento em um estado que permitisse o aborto.

Biden espera agora que a anulação sirva como força política para as eleições legislativas de novembro. Embora a legislação no âmbito nacional esteja fora de alcance, a vitória de cada vez mais democratas em nível estadual pode limitar os esforços republicanos para banir a prática.

Em comunicado, o secretário de Justiça dos EUA, Merrick Garland, disse que sua pasta a irá “trabalhar de maneira incansável para proteger e promover a liberdade reprodutiva”. Ele completou ainda que o órgão está pronto para “trabalhar com outros braços do governo federal que buscam usar suas autoridades legais para proteger e preservar o acesso aos cuidados reprodutivos”.

Garland observou ainda que a agência federal do Departamento de Saúde aprovou o uso do medicamento mifepristona, usado para interromper a gravidez.

“Os estados podem não proibir o mifepristona com base em desacordo com o julgamento de especialistas da agência sobre sua segurança e eficácia”, disse.

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, democrata eleita pela Califórnia, disse que a decisão é “ultrajante e comovente e cumpre com o objetivo obscuro e extremo do Partido Republicano de tirar os direitos das mulheres de tomar suas próprias decisões de saúde reprodutiva”.

Em contraste, o líder da minoria na Casa, o republicano Kevin McCarthy, também eleito pela Califórnia, aplaudiu a decisão e disse que, além de salvar muitas vidas, ela dá voz de decisão para os estados.

A Casa Branca vem explorando opções para salvaguardar o direito ao aborto, porém as opções são limitadas. Além do uso de medicamentos como o mifepristona, que não podem ser proibidos pelas lideranças estaduais, uma das alternativas inclui que o Medicaid, programa social de saúde dos Estados Unidos, cubra o custo da viagem para outro estado para a realização do aborto.